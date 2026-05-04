Головна Транспорт Пасажирка проділилася хитрістю, як зекономити на таксі в Києві 1000 грн

Пасажирка проділилася хитрістю, як зекономити на таксі в Києві 1000 грн

Дата публікації: 4 травня 2026 12:38
З правого на лівий берег Києва за 100 грн: як не переплачувати за таксі під час повітряної тривоги
Поїздка на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Києві під час повітряної тривоги суттєво зростають ціни на квитки на таксі. Щоб дістатися з лівого на правий берег, пасажири вимушені викласти близько 1000 гривень. Проте є можливість не переплачувати та вчасно дістатись по справах.

Невеликою хитрістю, як не переплачувати за таксі у тривогу, поділилась користувачка dovbius в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Як зекономити на таксі в Києві у тривогу

Дівчина розповіла, що не могла дістатися з правого на лівий берег о 22:30. Єдиним варіантом у пізній час для киян та гостей столиці є таксі — проте цінник на поїздки під час повітряної загрози космічний. Вона розкрила, як заощадити 1000 гривень за допомогою Укрзалізниці.

"Автобуси і маршрутки вже не поїдуть на лівий. Метро не ходе, електричка остання поїхала. На поміч приходить Укрзалізниця", — написала пасажирка.

Пасажирка порекомендувала придбати квитки на потяг зі станції Київ-Пасажирський до станції Дарниця. Вартість місця у вагоні плацкарті 128 гривень, а у вагоні купе — 194 гривні. Якщо купувати місця без постільної білизни, можна зекономити ще додатково 100 гривень.

Дівчина розповіла, що таким способом вона за 20 хвилин і 89 грн доїхала до лівого берега.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
