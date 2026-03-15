Пасажирам Ryanair рекомендують брати в літак картонні коробки

Літак Ryanair.

Пасажирам Ryanair слід брати з собою на борт літака картонні коробки. Експерт з пакування поділився важливими порадами для пасажирів, які дозволять брати з собою в рази більше речей.

Новини.LIVE

Як правильно пакувати ручну поклажу в літак Ryanair

Минулого літа авіакомпанія відповідно до правил ЄС збільшила розміри ручної поклажі на 20 %. З вересня 2025 року пасажири, які подорожують за базовим квитком, отримали можливість без доплат брати на борт сумку розміром до 40 см × 30 см × 20 см вагою до 10 кг.

Фахівець з пакування Том Шотт з компанії Schott Packaging попередив мандрівників про те, що такі "поблажки" дуже стимулюють бажання брати із собою в літак побільше речей.

"Справжня перемога для пасажирів — це вміння раціонально використати дозволений об’єм, упаковуючи речі за певною системою", — підкреслив експерт.

Він пояснив, що м’які сумки втрачають об’єм і легка картонна коробка, щільно вставлена всередину сумки, створить жорсткий каркас, що дозволить ефективно використати кожен її куточок і запобігти утворенню випуклостей, які привертають увагу персоналу авіакомпанії.

"Покладіть невелику міцну коробку в центр вашої сумки, обклавши її одягом. Це створить захищену від пошкоджень зону для зарядних пристроїв, адаптерів та туалетних приналежностей, запобігаючи їх пошкодженню та витоку рідини", — додав фахівець.

Він також порекомендував заздалегідь спланувати вміст валізи. Фахівець радить попередньо розкласти всі речі на підлозі в межах розміром 40 см × 30 см, оскільки це "дає реальне уявлення про те, що поміститься, і допомагає логічно та швидко сформувати пакети речей".

Раніше ми розповідали, що Ryanair встановив суворі правила щодо реєстрації на рейс. Компанія стягує з пасажирів плату в розмірі від 35 до 65 євро за реєстрацію на рейси в аеропорту. Таким чином доведеться додатково платити тим мандрівникам, які не встигли зареєструватися на рейс онлайн — через додаток або сайт Ryanair.

Також писали, чому не варто змінювати валюту під час бронювання квитків Ryanair. Виявилося, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.

Нещодавнє дослідження організації Which виявило, що курси обміну валют, які використовуються на веб-сайті авіакомпанії, є невигідними у порівняні з іншими сайтами.