Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири прогнозирует, что пассажирам уже в ближайшее время придётся тратить больше на авиаперелеты. По его словам, уже в следующем году путешественники столкнутся с самым значительным повышением цен на авиабилеты «в истории».

Об этом он заявил в комментарии Independent на пресс-конференции в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Подорожание авиабилетов в Европе

По словам О'Лири, уже через несколько месяцев количество доступных мест сократится в результате банкротств и поглощений среди авиакомпаний. Он добавил, что из-за ряда этих факторов цены на билеты могут вырасти сразу на 20 процентов.

"В следующем году в Европе цены на авиабилеты вырастут, по моему мнению, на 10, 15, а может, и на 20 процентов. Я бы сказал, что в течение следующих 12 месяцев мы станем свидетелями крупнейшего в истории Европы роста цен на авиабилеты", — сказал О’Лири.

Генеральный директор лоукостера напомнил, что война в Иране вызвала резкий рост цен на авиатопливо, что, в свою очередь, привело к сокращению прибыли авиакомпаний, не обеспечивших себя хеджированием.

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О’Лири отметил, что Ryanair и другие европейские авиакомпании имели прочные хедж-позиции по авиационному топливу на 2026 год. В частности, лоукостер на 80 процентов захеджировал цену на уровне 67 долларов за баррель до марта 2027 года. Однако уже с апреля 2027 года у большинства европейских авиакомпаний будут незначительные хеджирующие позиции.

По словам О’Лири, Ryanair захеджировала лишь 15 % своих расходов на топливо на следующий год по цене 85 долларов за баррель, тогда как спотовые цены сейчас примерно вдвое превышают этот уровень.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест на рейсах в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.