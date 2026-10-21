Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі спрогнозував, що пасажирам вже незабаром доведеться більше витрачати на польоти. За його словами, вже наступного року мандрівники зіткнуться з найбільшим підвищенням цін на авіаквитки "в історії".

Про це він в коментарі Independent заявив на пресконференції в Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Здорожчання авіаквитків у Європі

За словами О'Лірі, вже за кілька місяців кількість доступних місць зменшиться внаслідок банкрутств та поглинань серед авіакомпаній. Він додав, що через низку цих факторів ціни на квитки можуть зрости одразу на 20 відсотків.

"Наступного року в Європі ціни на авіаквитки зростуть, на мою думку, на 10, 15, а може, й на 20 відсотків. Я б сказав, що протягом наступних 12 місяців ми станемо свідками найбільшого в історії Європи зростання цін на авіаквитки", — сказав О’Лірі.

Гендиректор лоукостера нагадав, що війна в Ірані спричинила різке зростання цін на авіапальне, яке у свою призвело до скорочення прибутку авіакомпаній, які не забезпечили себе хеджуванням.

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О’Лірі зазначив, що Ryanair та інші європейські авіакомпанії мали міцні хедж-позиції щодо авіаційного пального на 2026 рік. Зокрема, лоукостер на 80 відсотків захеджував ціну на рівні 67 доларів за барель до березня 2027 року. Проте вже з квітня 2027 року більшість європейських авіакомпаній будуть мати незначні хеджувальні позиції.

За словами О’Лірі, Ryanair хеджувала лише 15 % своїх витрат на пальне на наступний рік за ціною 85 доларів за барель, тоді як спотові ціни нині приблизно вдвічі перевищують цей рівень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць на польоти до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.