Пассажир пожаловался на проблему с розетками в вагоне: что ответили в УЗ

Пассажир пожаловался на проблему с розетками в вагоне: что ответили в УЗ

Дата публикации 13 мая 2026 12:45
Путешествие с Укрзализныцей: почему не во всех вагонах работают розетки
Пассажир пожаловался на проблему в поездах УЗ. Фото: УЗ, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это доступно и комфортнее других видов транспорта. Однако на рейсах курсируют не только обновленный подвижной состав, но и новые поезда. Кроме того, оккупанты продолжают постоянно бить по украинской железной дороге и уничтожать дорогостоящие вагоны.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, почему далеко не во всех вагонах работают розетки и можно подзарядить телефон, передает Новини.LIVE.

Почему не во всех поездах УЗ работают розетки

Один из пассажиров пожаловался на неработающие розетки в вагоне. Он пытался подзарядить телефон и проводница посоветовала ему это сделать прямо у входа в туалет.

"Серьезно? Держать телефон в руке и заряжать возле туалета?", — возмущенно добавил он.

В Укрзализныце объяснили, что такая ситуация с розетками не редкость именно в вагонах устаревшего образца — в них используется старый тип электропроводки.

Перевозчик добавил, что при строительстве вагона проводка не была рассчитана на одновременное подключение большого количества мощных устройств.

В компании подчеркнули, что поездка в таком вагоне пассажирам обходится в разы дешевле.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании объяснили, что такой шаг не решит проблему дефицита мест. Дело в том, что в пиковый период спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры УЗ жалуются на укусы клопов. У одной из путешественниц возникла сильная аллергическая реакция, отеки и везикулы. Перевозчик заверил, что все вагоны планово убираются и проходят санитарную обработку.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
