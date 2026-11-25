Собачка в переноске. Фото: Magnific

Отныне владельцам домашних животных больше не придется тратиться на ветеринарное свидетельство для выезда за границу. Путешествия в ЕС с кошками, собаками и хорьками для жителей Великобритании вскоре станут проще и дешевле — страна возвращает паспорта для домашних животных.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Новые правила путешествий с животными

Отмечается, что с 1 марта 2028 года владельцы домашних животных смогут получить многократный паспорт, который будет действовать во время поездок в страны ЕС, вместо того чтобы оформлять новый ветеринарный сертификат для каждой поездки.

Великобритания и ЕС договорились о согласовании правил в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS), а также ввели ряд других изменений.

Кошки, собаки и хорьки, которым с 1 марта 2028 года будут имплантировать микрочипы, должны иметь код, указывающий страну, где животное было впервые идентифицировано.

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Великобритания также намерена обеспечить совместимость своей системы баз данных микрочипов с системами ЕС.

В настоящее время всем владельцам кошек, собак и хорьков для въезда в ЕС необходимо иметь при себе ветеринарный сертификат. Чтобы получить ветеринарное свидетельство, животное должно иметь либо действующую вакцинацию от бешенства, либо пройти ревакцинацию.

В случае, если домашнему питомцу требуется вакцинация против бешенства, перед выдачей сертификата придется подождать, пока вакцина начнет действовать, что может занять до 30 дней.

Подписывать сертификаты могут только официальные ветеринары, а стоимость может колебаться от 90 фунтов (108 евро) до 250 фунтов (299 евро), в зависимости от сроков и местонахождения ветеринарной клиники.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие авиакомпании разрешают летать с домашними питомцами из Польши. Wizz Air и Ryanair не принимают животных на борт, а LOT, Lufthansa и Air Dolomiti разрешают перевозить кошек и собак весом до 8 кг вместе с переноской. Для перелета также понадобятся микрочип, прививка от бешенства и ветеринарные документы, а для животных из Украины действуют дополнительные требования.

Также мы писали, что произойдет на борту самолета, если пассажиры оставят телефоны без режима полета. Сигналы смартфонов иногда создают помехи в аудиосистемах и мешают пилотам слышать диспетчеров. Поэтому во время взлета и посадки лучше выполнять просьбы экипажа и соблюдать правила авиакомпании.