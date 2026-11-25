Песик у переносці. Фото: Magnific

Відтепер власникам домашніх тварин більше не доведеться витрачатися на ветеринарне свідоцтво для виїзду за кордон. Подорожі до ЄС з котами, собаками та тхорами для мешканців Британії незабаром стануть простішими і дешевшими — країна повертає паспорти для домашніх тварин.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Нові правила подорожей із тваринами

Зазначається, що з 1 березня 2028 року власники домашніх тварин зможуть отримати багаторазовий паспорт, який діятиме під час подорожей до країн ЄС, замість того, щоб оформлювати новий ветеринарний сертифікат для кожної поїздки.

Велика Британія та ЄС домовилися про узгодження правил у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (SPS), а також запровадили низку інших змін.

Коти, собаки та тхори, яким з 1 березня 2028 року імплантуватимуть мікрочіпи, повинні мати код, що вказує країну, де тварина була вперше ідентифікована.

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Велика Британія також має намір забезпечити сумісність своєї системи баз даних мікрочіпів із системами ЄС.

Нині усім власникам котів, собак та тхорів для в’їзду до ЄС необхідно мати при собі ветеринарний сертифікат. Щоб отримати ветеринарне свідоцтво, тварина повинна мати або актуальну вакцинацію від сказу, або ревакцинуватися.

У разі, якщо домашньому улюбленцю необхідна вакцинація проти сказу, перед видачею сертифіката доведеться почекати, поки вакцина почне діяти, що може зайняти до 30 днів.

Підписувати сертифікати можуть лише офіційні ветеринари, а вартість може коливатися від 90 фунтів (108 євро) до 250 фунтів (299 євро), залежно від термінів та місцезнаходження ветеринарної клініки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які авіакомпанії дозволяють літати з домашніми улюбленцями з Польщі. Wizz Air і Ryanair тварин на борт не беруть, а LOT, Lufthansa та Air Dolomiti дозволяють перевозити котів і собак вагою до 8 кг разом із переноскою. Для перельоту також знадобляться мікрочип, щеплення від сказу та ветеринарні документи, а для тварин з України діють додаткові вимоги.

Також ми писали, що станеться на борту літака, якщо пасажири залишать телефони без режиму авіапольоту. Сигнали смартфонів іноді створюють перешкоди в аудіосистемах і заважають пілотам чути диспетчерів. Тому під час зльоту та посадки краще виконувати прохання екіпажу й дотримуватися правил авіакомпанії.