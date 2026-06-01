Аеропорт Оріо-аль-Серіо у Бергамо: чим унікальний та чому є найзручнішим для туристів

Пасажири в аеропорту Оріо-аль-Серіо поспішають на свій рейс. Фото: Prima Bergamo

В Європі є справжня перлина, про яку здогадується мало туристів. Міжнародний аеропорт Оріо-аль-Серіо у італійському місті Бергамо є буквально одним з найзручніших. Мандрівниця розкрила, чим він вирізняється з-поміж інших.

Про це розповіла користувачка jane.prorvina в Instagram, передає Новини.LIVE.

Чим унікальний аеропорт в Бергамо

Туристка розповіла, що до аеропорту Оріо-аль-Серіо можна дешево прилетіти з будь-якого європейського села — це вузловий хаб ірландської компанії Ryanair, і тому тут доступно багато дешевих рейсів.

Зокрема, аеропорт Бергамо розташований буквально в епіцентрі найгарніших місць Європи. Так, всього за годину-півтори їзди на північ можна доїхати до озера Комо, за півтори години на схід — до озера Гарда.

"Якщо ж поїхати в бік заходу, то за дві години ви будете на озері Маджоре, а за дві з половиною години на схід — ви доїдете до Венеції. Всього за годину на захід — до Мілану, а за три з половиною години – до найкрасивіших локацій Доломітових Альп, або ж за стільки часу в інший бік – до Швейцарських Альп", — розповіла мандрівниця.

Мандрівниця також розповіла, що з аеропорту Бергамо за три з половиною години можна дістатися до найвищої точки Європи – гори Монблан.

