Мини-кабины в поездах Nightjet: чем они уникальны и сколько стоят билеты

Отдельные купе и великолепные виды: условия в мини-купе поездов Nightjet
Австрийский железнодорожный оператор ÖBB модернизировал свои спальные поезда Nightjet. Перевозчик оборудовал их мини-кабинами (индивидуальными спальными капсулами). Одна из пассажирок показала условия в поезде Nightjet из Амстердама в Инсбрук.
Об этом пишет Time Out, передает Новини.LIVE.
Мини-кабины в поездах Nightjet
Путешественница рассказала, что мини-купе расположены блоками по четыре — два сверху и два снизу, а посередине находится ряд шкафчиков, открывающихся с помощью карточки-ключа.
Один шкафчик идеально подходит для ручной клади, а ещё есть меньший — для обуви. Большой чемодан можно оставить в конце вагона.
В дальнем конце мини-купе есть иллюминатор, через который можно наблюдать за пейзажем из окна. Также возле каждого места предусмотрен дисплей, который показывает, свободен ли туалет.
Кроме того, в мини-купе есть раздвижное окно в соседнее купе, которое можно открыть, если вы путешествуете вдвоем.
"Поездка больше похожа на пребывание в норе, где можно плотно свернуться для зимней спячки. Может, это и не роскошь, но с простынями, одеялом и подушкой здесь довольно уютно, а главное — здесь чисто и современно", — рассказала она.
По её словам, в поездах качественное освещение и кондиционер, а также хороший сигнал Wi-Fi.
В 7 утра проводник подаёт завтрак в бумажном пакете. Он состоит из двух булочек, кофе и нескольких паст для намазывания на хлеб.
@die.praktikantin
📍Nightjet Mini Cabins: 11-часовое путешествие из Цюриха в Гамбург 🚈🛏️@SBB CFF FFS www.sbb.ch#nightjet#minicabins#sleepercar#zürich#traveleurope♬ оригинальный звук — Die Praktikantin Official — Die Praktikantin Official
"Есть лежа непросто, и крошки рассыпаются повсюду, что заставляет меня беспокоиться о следующем пассажире в этом купе. Но я с удовольствием потягиваю кофе и наблюдаю, как меняется пейзаж, пока мы медленно катимся по Баварии", — поделилась туристка.
Мини-каюты доступны на следующих маршрутах:
- Вена — Гамбург и Инсбрук — Гамбург;
- Вена — Амстердам и Инсбрук — Амстердам;
- Вена — Брегенц;
- Вена — Рим и Мюнхен — Рим.
Стоимость проезда начинается от 58,20 евро, но может варьироваться в зависимости от того, насколько заранее вы забронируете билет и по какому маршруту путешествуете.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как дешево путешествовать по Европе на поездах. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.
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