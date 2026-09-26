Мини-кабины в поездах Nightjet: чем они уникальны и сколько стоят билеты

Поезд Nightjet. Фото: nightjet.com

Австрийский железнодорожный оператор ÖBB модернизировал свои спальные поезда Nightjet. Перевозчик оборудовал их мини-кабинами (индивидуальными спальными капсулами). Одна из пассажирок показала условия в поезде Nightjet из Амстердама в Инсбрук.

Об этом пишет Time Out, передает Новини.LIVE.

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Мини-кабины в поездах Nightjet

Путешественница рассказала, что мини-купе расположены блоками по четыре — два сверху и два снизу, а посередине находится ряд шкафчиков, открывающихся с помощью карточки-ключа.

Один шкафчик идеально подходит для ручной клади, а ещё есть меньший — для обуви. Большой чемодан можно оставить в конце вагона.

В дальнем конце мини-купе есть иллюминатор, через который можно наблюдать за пейзажем из окна. Также возле каждого места предусмотрен дисплей, который показывает, свободен ли туалет.

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Кроме того, в мини-купе есть раздвижное окно в соседнее купе, которое можно открыть, если вы путешествуете вдвоем.

"Поездка больше похожа на пребывание в норе, где можно плотно свернуться для зимней спячки. Может, это и не роскошь, но с простынями, одеялом и подушкой здесь довольно уютно, а главное — здесь чисто и современно", — рассказала она.

По её словам, в поездах качественное освещение и кондиционер, а также хороший сигнал Wi-Fi.

В 7 утра проводник подаёт завтрак в бумажном пакете. Он состоит из двух булочек, кофе и нескольких паст для намазывания на хлеб.

"Есть лежа непросто, и крошки рассыпаются повсюду, что заставляет меня беспокоиться о следующем пассажире в этом купе. Но я с удовольствием потягиваю кофе и наблюдаю, как меняется пейзаж, пока мы медленно катимся по Баварии", — поделилась туристка.

Мини-каюты доступны на следующих маршрутах:

Вена — Гамбург и Инсбрук — Гамбург;

Вена — Амстердам и Инсбрук — Амстердам;

Вена — Брегенц;

Вена — Рим и Мюнхен — Рим.

Стоимость проезда начинается от 58,20 евро, но может варьироваться в зависимости от того, насколько заранее вы забронируете билет и по какому маршруту путешествуете.

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