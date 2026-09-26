Міні-кабіни у поїздах Nightjet: чим унікальні та скільки коштують квитки

Потяг Nightjet. Фото: nightjet.com

Австрійський залізничний оператор ÖBB модернізував свої спальні потяги Nightjet. Перевізник облаштував їх міні-кабінами (індивідуальними спальними капсулами). Одна з пасажирок показала умови у поїзді Nightjet з Амстердама до Інсбрука.

Про це пише Time Out, передає Новини.LIVE.

Реклама

Міні-кабіни у потягах Nightjet

Мандрівниця розповіла, що міні-купе розташовані блоками по чотири — два зверху і два знизу, а посередині розташований ряд шафок, що відчиняються за допомогою картки-ключа.

Одна шафка ідеально підходить для ручної поклажі, а ще є менша — для взуття. Більшу валізу можна залишити в кінці вагона.

У дальньому кінці міні-купе є ілюмінатор, через який можна спостерігати за пейзажем з вікна. Також біля кожного місця передбачений дисплей, який показує, чи вільний туалет.

Читайте також:

Крім того, у міні-кабінах є розсувне вікно до сусіднього купе, яке можна відкрити, якщо ви подорожуєте удвох.

"Поїздка більше схожа на перебування в норі, де можна щільно згорнутися для зимової сплячки. Може, це й не розкіш, але з простирадлами, ковдрою та подушкою тут досить затишно, а головне — тут чисто й сучасно", — розповіла вона.

За її словами, у потягах якісне освітлення та кондиціонер, а також хороший сигнал Wi-Fi.

О 7-й ранку провідник подає сніданок у паперовому пакеті. Він складається з двох булочок, кави та кількох паст для намазування на хліб.

"Їсти лежачи непросто, і крихти розсипаються всюди, що змушує мене турбуватися про наступного пасажира в цьому купе. Але я із задоволенням потягую каву й спостерігаю, як змінюється пейзаж, поки ми повільно котимося Баварією", — поділилась туристка.

Міні-каюти доступні на таких маршрутах:

Відень — Гамбург та Інсбрук — Гамбург;

Відень — Амстердам та Інсбрук — Амстердам;

Відень — Брегенц;

Відень — Рим та Мюнхен — Рим.

Вартість проїзду стартує від 58,20 євро, але може змінюватися залежно від того, наскільки заздалегідь ви забронюєте квиток і яким маршрутом подорожуєте.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешево мандрувати потягами Європою. Зокрема, квитки перевізника Leo Express із Праги до Німеччини обійдуться всього у 10 євро. Потягами Leo Express також можна вигідно подорожувати з Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Ерфурта, Готи, Азінаха, Фульди, Ганнау і Бад Шандау.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.