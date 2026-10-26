Lufthansa удивила необычным решением в самолетах: что изменила компания

Самолет Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

Каждый путешественник знает, что самые неудобные места в любом самолете — это ряд возле туалета. Здесь всегда шумно и пахнет неприятно. Однако немецкая авиакомпания Lufthansa нашла инженерное решение этой проблемы.

Об этом пишет avianews.com, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как Lufthansa повысила комфорт пассажиров

Lufthansa нашла изящное и в то же время выгодное решение этой проблемы, переместив туалетные модули в багажный отсек. Компания переоборудовала туалеты на дальнемагистральных самолетах Airbus A340-600. Эти пассажирские самолеты являются самыми длинными в мире — 75,27 метра.

В этом самолете можно разместить 281 пассажира в четырех классах обслуживания. При этом авиаперевозчик оборудовал половину салона под премиальные первый и бизнес-классы.

Чтобы увеличить количество мест в салоне и избежать тесноты, Lufthansa заказала у Airbus уникальную модификацию самолета A340-600. Инженеры перенесли все 5 туалетов эконом-класса в багажное отделение, расположенное на этаж ниже. Такое решение стало уникальным за всю историю современной гражданской авиации, и ни одна из авиакомпаний не повторила его.

Читайте также:

Внутри салона самолета A340-600 были расположены полноценные лестницы, ведущие вниз к подземному блоку с туалетами.

Такое инженерное решение стало возможным благодаря конструктивной особенности A340-600. В частности, высота багажного отсека самолета позволяла взрослому человеку стоять в полный рост без какого-либо дискомфорта.

Авиалайнеры Airbus A340-600 перевозили пассажиров Lufthansa в течение 23 лет, однако компания не стоит на месте. В октябре 2026 года авиаперевозчик заменил эти самолеты на более экономичные авиалайнеры нового поколения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Skytrax выбрал лучшие авиакомпании мира в 2026 году. Было оценено более 300 авиакомпаний. Компания Vueling со штаб-квартирой в Испании получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания Европы.

Также Новини.LIVE писали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.