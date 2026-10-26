Lufthansa здивувала незвичним рішенням у літаках: що змінила компанія

Літак Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

Кожен мандрівник знає, що найнезручнішими місцями в кожному літаку є ряд біля туалету. Тут завжди шумно та неприємні запахи. Проте німецька авіакомпанія Lufthansa знайшла інженерне рішення цієї проблеми.

Про це пише avianews.com, передає Новини.LIVE.

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Як Lufthansa підвищила комфорт пасажирів

Lufthansa знайшла витончене й водночас вигідне рішення цієї проблеми, перемістивши туалетні модулі до багажного відсіку. Компанія переоблаштувала туалети на далекомагістральних літаках Airbus A340-600. Ці пасажирські літаки є найдовшими у світі — 75,27 метра.

У цьому літаку можна розмістити 281 пасажира у чотирьох класах обслуговування. При цьому авіаперевізник облаштував половину салону під преміальні перший та бізнес-класи.

Щоб збільшити кількість місць у салоні та уникнути тисняви, Lufthansa замовила у Airbus унікальну модифікацію літака A340-600. Інженери перемістили всі 5 туалетів економ-класу у багажне відділення, розташоване поверхом нижче. Таке рішення стало унікальним за всю історію сучасної цивільної авіації і ніхто з авіакомпаній не повторив його.

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Всередині салону літака A340-600 були розташовані повноцінні сходи, що вели вниз до підземного блоку з туалетами.

Таке інженерне рішення стало можливим завдяки конструктивній особливості A340-600. Зокрема, висота багажного відсіку літака дозволяла дорослій людині стояти на повний зріст без будь-якого дискомфорту.

Авіалайнери Airbus A340-600 доставляли пасажирів Lufthansa протягом 23 років, проте компанія не стоїть на місці. У жовтні 2026 року авіаперевізник замінив ці літаки на більш економічні авіалайнери нового покоління.

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