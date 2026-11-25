Самолет Ryanair. Фото: УНИАН

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает путешественникам выгодные цены на авиабилеты. Однако при бронировании билетов следует быть внимательными, ведь в спешке при оформлении билетов можно допустить ошибку.

Новини.LIVE расскажут, как пассажир может исправить неправильно внесенные в билет данные.

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Как изменить данные в посадочных талонах Ryanair без доплаты

В правилах авиаперевозчика указано, что пассажирам предоставляется льготный период — 24 часа с момента бронирования билета — для бесплатного исправления "любых незначительных ошибок".

В частности, пассажир в течение суток с момента покупки билетов может изменить:

дату или время рейса;

маршрут в пределах того же направления (например, поменять рейс Лондон–Барселона на Барселона–Лондон).

Пассажир может быть вынужден доплатить разницу в цене билета, однако отдельный сбор за изменение данных взиматься не будет.

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Чтобы исправить ошибку, зайдите в личный кабинет Ryanair на сайте или в приложении авиакомпании и выберите бронирование, в котором была допущена ошибка.

За изменение данных не взимается штраф, однако пассажир будет вынужден доплатить за билет, если он будет стоить дороже предыдущего.

Если, несмотря на все попытки, вам не удалось изменить данные в бронировании, обратитесь в службу поддержки лоукостера.

По истечении 24 часов с момента покупки билетов начинают действовать общие правила изменения бронирования. В частности, за изменение каждого рейса необходимо заплатить 45 евро и разницу между старым и новым тарифом. Нередко пассажиру выгоднее приобрести новые билеты, чем изменять данные в бронировании.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат и выбрать лучшие места. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.

Также мы писали, какие новые направления Ryanair откроет из Польши весной. С 30 марта лоукостер запустит рейсы в португальский Фару два раза в неделю. Билеты в одну сторону стоят от 66 евро, а перелет продлится около четырёх часов.