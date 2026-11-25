Літак Ryanair. Фото: УНІАН

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує мандрівникам вигідні ціни на польоти. Проте при бронюванні квитків варто бути обачними, адже через поспіх в оформленні квитків можна допустити помилку.

Новини.LIVE розкаже, як пасажир може виправити неправильно внесені до квитка дані.

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Як змінити без доплат дані у посадкових талонах Ryanair

У правилах авіаперевізника зазначається, що пасажирам надається пільговий період, 24 години з моменту бронювання квитка, для безкоштовного виправлення "будь-яких незначних помилок".

Зокрема, пасажир протягом доби з моменту купівлі квитків може змінити:

дату або час рейсу;

маршрут у межах того ж напрямку (наприклад, поміняти рейс Лондон-Барселона на Барселона-Лондон).

Пасажир може бути змушений доплатити різницю в ціні за квиток, проте не буде стягуватись окремий збір за зміну даних.

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Щоб виправити помилку, зайдіть в особистий кабінет Ryanair на сайті або додатку авіакомпанії та оберіть бронювання, де допустили помилку.

За зміну даних не повинен стягуватися штраф, проте пасажир буде змушений доплатити за квиток, якщо він буде коштувати дорожче за попередній.

Якщо попри всі спроби вам не вдалося зміни дані у бронюванні, зверніться до служби підтримки лоукостера.

Після спливу 24 годин із моменту придбання квитків починають діяти загальні правила зміни бронюваннями. Зокрема, за зміну кожного рейсу необхідно заплатити 45 євро та різницю між старим та новим тарифом. Нерідко пасажиру вигідніша придбати нові квитки, ніж змінювати дані у бронюванні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат та обрати найкращі місця. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.

Також ми писали, які нові напрямки Ryanair відкриє з Польщі навесні. Із 30 березня лоукостер запустить рейси до португальського Фару двічі на тиждень. Квитки в один бік коштують від 66 євро, а переліт триватиме близько чотирьох годин.