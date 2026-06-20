Рейс Ryanair в июне 2026 года: как не переплачивать за ручную кладь

Ручная кладь Ryanair. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает билеты по доступным ценам. Однако из-за незнания некоторых нюансов путешественники в аэропорту тратят суммы, которые в несколько раз превышают стоимость полета. В частности, лоукостер строго ограничивает размеры сумки, которую вы можете взять с собой в самолет.

О том, как не платить штрафы в аэропорту, рассказала опытная путешественница dashassk_ в TikTok, передает Новини.LIVE.

Как не переплачивать Ryanair

Одним из ключевых пунктов в сборах является ручная кладь. Если не хотите переплачивать за багаж, выбирайте рюкзак размером 40х30х20 см, чтобы он идеально поместился в рамку.

Кроме рюкзака у вас больше ничего не может быть. В частности, если захотите взять с собой сумочку, бананку или даже подушку для шеи, то вас могут попросить спрятать их в рюкзак. Если эта вещь не влезает, вам придется платить штраф.

Если же вы летите по тарифу Priority, то ваш чемодан должен быть размером 55х40х20 см, учитывая все колесики и выступы. В частности, если ваш чемодан будет выступать хотя бы на 1 см, то Ryanair также заставит вас платить штраф. Поэтому очень важно проверять размеры своего чемодана или рюкзака уже после того, как вы их наполнили одеждой.

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Путешественница также рассказала, что в аэропорту можно просто подойти к стойкам регистрации, где всегда есть рамки авиакомпании, и там проверить размеры своей ручной клади.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Еще Новини.LIVE сообщали, какое максимальное количество гаджетов можно брать с собой на борт Ryanair. В частности, перевозчик установил ограничение до 15 единиц. Авиакомпания также ввела определенные ограничения на перевозку павербанков.