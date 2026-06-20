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Головна Транспорт Помилка може дорого коштувати: як не переплачувати Ryanair

Помилка може дорого коштувати: як не переплачувати Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 11:30
Політ з Ryanair у червні 2026 року: як не переплачувати за ручну поклажу
Ручна поклажа Ryanair. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair встановлює доступні ціни на квитки. Проте через незнання деяких нюансів, мандрівники в аеропорту витрачають суми, які в кілька разів перевищують ціну польоту. Зокрема, лоукостер суворо обмежує розміри сумки, які ви можете взяти із собою в літак.

Про те, як не платити штрафи в аеропорту розповіла досвідчена мандрівниця dashassk_ в TikTok, передає Новини.LIVE.

Як не переплачувати Ryanair

Одним із ключових пунктів у зборах є ручна поклажа. Якщо не хочете переплачувати за багаж, обирайте рюкзак розміром 40х30х20 см для того, щоб він ідеально прийшов у рамку.

Окрім рюкзака у вас більше нічого не може бути. Зокрема, якщо захочете взяти із собою сумочку, бананку або навіть подушку для шиї, то вас можуть попросити заховати їх у рюкзак. Якщо ця річ не влізе, вам доведеться платити штраф.

Якщо ж ви летите із тарифом Priority, то ваша валізка має бути розміром 55х40х20 см, враховуючи всі колесики і виступи. Зокрема, якщо ваша валіза буде виступати хоча б на 1 см, то Ryanair також змусить вас платити штраф. Тому дуже важливо перевіряти розміри своєї валізи чи рюкзака вже після того, як ви їх заповнили одягом.

Читайте також:
@dashassk_

дотримуємось правил і ніяких доплат не буде😏🙌🏻

♬ оригінальний аудіозапис - Даринка-мандрівниця🌎

Мандрівниця також розповіла, що в аеропорту можна просто підійти до стійок реєстрації, де завжди є рамки авіакомпанії, і там можете перевірити розміри своєї ручної поклажі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів.  Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Ще Новини.LIVE повідомляли,  яку максимальну кількість гаджетів можна брати із собою на борт Ryanair. Зокрема, перевізник встановив обмеження до 15 одиниць. Авіакомпанія також запровадила певні обмеження щодо перевезення павербанків.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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