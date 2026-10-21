Пассажиры садятся на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой распродажей. Компания запустила акцию на рейсы в октябре, ноябре и декабре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Грецию, Испанию и другие страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая распродажа Ryanair

Путешественникам стоит поторопиться, ведь акционное предложение авиаперевозчика будет действовать всего несколько дней — до 23 октября. Оно распространяется на авиарейсы с 23 октября по 17 декабря 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Варшава-Модлин — Мальта — от 24 евро;

Варшава-Модлин — Милан (Италия) — от 24 евро;

Варшава-Шопен — Аликанте (Испания) — от 41 евро;

Краков – Милан (Италия) – от 17 евро;

Краков – Вена (Австрия) – от 21 евро;

Братислава – Рим (Италия) – от 18 евро;

Братислава – Афины (Греция) – от 25 евро;

Бухарест – Венеция (Италия) – от 21 евро;

Бухарест – Салоники (Греция) – от 25 евро;

Яссы – Париж (Франция) – от 44 евро;

Яссы – Дублин (Ирландия) – от 75 евро;

Будапешт – София (Болгария) – от 15 евро;

Будапешт – Гданьск (Польша) – от 25 евро.

В стоимость акционного билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За дополнительные услуги и багаж путешественнику придется доплатить. Размер штрафа часто в несколько раз превышает стоимость билета.

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Если сомневаетесь, «впишутся» ли ваши вещи в установленные размеры, можно воспользоваться услугой Priority. Она дает возможность пассажиру взять с собой сумку, чемодан или рюкзак размером до 40х25х20 см без ограничений по весу, а также дополнительную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.