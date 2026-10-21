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Головна Транспорт Міста Європи стали доступнішими восени: Ryanair запустив нову акцію

Міста Європи стали доступнішими восени: Ryanair запустив нову акцію

Ua ru
21 жовтня 2026 16:39
Розпродаж Ryanair до 23 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки Новини.LIVE
Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair порадував пасажирів новим розпродажем. Компанія запустила акцію на рейси на жовтень, листопад та грудень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Грецію, Іспанію та інші країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Новий розпродаж Ryanair

Мандрівника варто поспішити, адже акційна пропозиція авіаперевізника буде діяти всього кілька днів — до 23 жовтня. Вона поширюється на авіарейси з 23 жовтня по 17 грудня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік: 

  • Варшава-Модлін – Мальта – від 24 євро;
  • Варшава-Модлін – Мілан (Італія) – від 24 євро;
  • Варшава-Шопен – Аліканте (Іспанія) – від 41 євро;
  • Краків – Мілан (Італія) – від 17 євро;
  • Краків – Відень (Австрія) – від 21 євро;
  • Братислава – Рим (Італія) – від 18 євро;
  • Братислава – Атени (Греція) – від 25 євро;
  • Бухарест – Венеція (Італія) – від 21 євро;
  • Бухарест – Салоніки (Греція) – від 25 євро;
  • Ясси – Париж (Франція) – від 44 євро;
  • Ясси – Дублін (Ірландія) – від 75 євро;
  • Будапешт – Софія (Болгарія) – від 15 євро;
  • Будапешт – Гданськ (Польща) – від 25 євро.

У вартість акційного квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За додаткові послуги та багаж мандрівнику доведеться доплатити. Розмір штрафу часто в кілька разів перевищує ціну квитка.

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Якщо сумніваєтеся, чи "впишуться" ваші речі у відведені розміри, можна скористатися послугою Priority. Вона дає можливість пасажиру взяти із собою сумку, валізу чи рюкзак з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

літак подорож акція туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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