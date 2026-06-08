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Главная Транспорт Опытная туристка раскрыла, как быстро пройти контроль в аэропорту

Опытная туристка раскрыла, как быстро пройти контроль в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 16:33
Как не задерживаться на контроле в аэропорту: туристка раскрыла секрет
Пассажирский терминал дубайского аэропорта. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Перед тем, как загорать на солнышке на курорте или открывать новые города или горные массивы, приходится изрядно понервничать в аэропорту. Каждый пассажир должен пройти таможенный контроль, во время которого можно получить стресс и испортить настроение на всю будущую поездку.

Опытная путешественница dashassk_ в соцсети TikTok рассказала, как быстро и без проблем пройти security check в аэропорту, передает Новини.LIVE.

Как избежать проблем в аэропорту

Если вы вылетаете из аэропорта, где установлены еще старые сканеры — это сейчас большинство аэропортов, то вам нужно вынуть из своего рюкзака и положить на отдельный контейнер косметичку и технику.

Также с себя нужно снять верхнюю одежду, головной убор, ремень, часы, а также все другие металлические предметы, которые могут быть у вас в карманах.

Учтите, что если у вас высокая обувь или высокая подошва, то вас могут попросить дополнительно разуться. А еще дополнительно могут попросить показать ваши руки для того, чтобы проверить их на следы запрещенных веществ.

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Главное — не конфликтуйте и делайте все, что вас просят. Если же в аэропорту установлены новые сканеры, то вам не нужно ничего вынимать из своего рюкзака, но с себя все еще нужно снимать верхнюю одежду и другие аксессуары.

@dashassk_

какие инструкции из аэропорта вам нужны? ✈️

♬ оригинальная аудиозапись - Даринка-путешественница🌎

Когда вы будете идти на security check, вы заметите много маленьких и больших вывесок - там будет четко написано, нужно ли вам вынимать все из рюкзака, или не нужно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в части аэропортов пассажиров обязывают перекладывать жидкости в емкости до 100 мл, с общим объемом до 1л. Из-за нарушения этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и кремы для загара.

Также Новини.LIVE писали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если надо забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

авиарейсы аэропорты путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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