Як не затримуватися на контролі в аеропорту: туристка розкрила секрет

Пасажирський термінал дубайського аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Перед тим, як засмагати на сонечку на курорті чи відкривати нові міста чи гірські масиви, доводиться неабияк понервувати в аеропорту. Кожен пасажир має пройти митний контроль, під час якого можна отримати стрес і зіпсувати настрій на всю майбутню поїздку.

Досвідчена мандрівниця dashassk_ в соцмережі TikTok розповіла, як швидко та без проблем пройти security check в аеропорту, передає Новини.LIVE.

Як уникнути проблем в аеропорту

Якщо ви вилітаєте з аеропорту, де встановлені ще старі сканери — це наразі більшість аеропортів, то вам потрібно виняти зі свого рюкзака та покласти на окремий контейнер косметичку та техніку.

Також з себе потрібно зняти верхній одяг, головний убір, ремінь, годинник, а також усі інші металеві предмети, які можуть бути у вас в кишенях.

Врахуйте, що якщо у вас високе взуття або висока підошва, то вас можуть попросити додатково роззутися. А ще додатково можуть попросити показати ваші руки для того, щоб перевірити їх на сліди заборонених речовин.

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Головне — не конфліктуйте і робіть усе, що вас просять. Якщо ж в аеропорту встановлені нові сканери, то вам не потрібно нічого виймати з свого рюкзака, але з себе все ще потрібно знімати верхній одяг та інші аксесуари.

Коли ви будете йти на security check, ви помітите багато маленьких та великих вивісок — там буде чітко написано, чи вам потрібно виймати все з рюкзака, чи не потрібно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та креми для засмаги.

Також Новини.LIVE писали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Справа в тому, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при загрузці валіз є їхня вага.