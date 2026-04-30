Метро Киева: чем уникальна недостроенная станция "Львовская брама"

Киевский метрополитен работает ежедневно, его поезда доставляют тысячи пассажиров по делам. Мало кто задумывается о секретах, которые скрывает столичная подземка. В частности, одной из заброшенных станций является "Львовская брама", которая была почти достроена, однако так и не открыла свои двери.

Что известно о станции-призраке "Львовская брама"

"Львовская брама" расположена под одноименной площадью в историческом центре Киева. Ее начали строить в 1991 году, как одну из станций Сырецко-Печерской линии метро. Сейчас ее можно увидеть, проезжая между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская".

"Львовская брама" была достроена на 90% — там готов станционный зал, платформы, а туннельные путевые стены уже облицованы мрамором. Для открытия станций необходимо было лишь вывести выходы.

Станция расположена на глубине 90 метров и на заключительную часть работ нужно было выделить большие средства.

"Львовская брама" остается недостроенной с 1996 года. Ее планировали открыть вместе с "Лукьяновской" в 1997 году, но этого не произошло и станцию законсервировали.

В 2000-х годах на станцию начали через вентиляционные люки спускаться столичные диггеры (люди, увлекающиеся исследованием искусственных подземных сооружений и коммуникаций, — Ред.). В 2003 году на станцию впервые попали представители СМИ. Интересно, что парень с позывным Ампер, который открыл журналистам эту станцию, погиб в том же году. Теперь же шахта через которую можно было спуститься к заброшенной станции надежно охраняется.

Со станцией "Львовская брама" связано большое количество мистических теорий и догадок. Люди говорили, что эту заброшенную станцию открыли для себя американцы. Они якобы ее начали использовать для изготовления аналога французского сыра с плесенью Рокфор. Его производят в уникальной известковой шахте во Франции, где есть соответствующие условия.

В 2022 году проводился тендер на строительство "Львовской брамы", однако все планы оборвало начало войны в Украине.

Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Также Новини.LIVE рассказывали, почему КГГА хочет поднять тариф на проезд в метро. По подсчетам властей, одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. Сейчас проезд стоит 8 гривен, то есть цена одной поездки может увеличиться более чем в 8 раз.