Метро Києва: чим унікальна недобудована станція "Львівська брама"

Київський метрополітен працює щодня, його потяги доставляють тисячі пасажирів у справах. Мало хто замислюється про секрети, які приховує столична підземка. Зокрема, однією з покинутих станцій є "Львівська брама", яка була майже добудована, проте так і не відкрила свої двері.

Що відомо про станцію-привид "Львівська брама"

"Львівська брама" розташована під однойменною площею в історичному центрі Києві. Її почали будувати у 1991 році, як одну з станцій Сирецько-Печерської лінії метро. Нині її можна побачити, проїжджаючи між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська".

"Львівська брама" була добудована на 90% — там готова станційна зала, платформи, а тунельні колійні стіни вже облицьовані мармуром. Для відкриття станцій необхідно було лише вивести виходи.

Станція розташована на глибині 90 метрів і на заключну частину робіт потрібно було виділити великі кошти.

"Львівська брама" залишається недобудованою із 1996 року. Її планували відкрити разом із "Лук'янівською " у 1997 році, але цього не відбулося та станцію законсервували.

У 2000-х роках на станцію почали через вентиляційні люки спускатись столичні дігери (люди, що захоплюються дослідженням штучних підземних споруд та комунікацій, — Ред.). В 2003 році на станцію вперше потрапили представники ЗМІ. Цікаво, що хлопець із позивним Ампер, який відкрив журналістам цю станцію, загинув того ж року. Тепер же шахта, через яку можна було спуститися до покинутої станції, надійно охороняється.

Зі станцією "Львівська брама" пов'язано велика кількість містичних теорій та здогадок. Люди говорили, що цю закинуту станцію відкрили для себе американці. Вони нібито її почали використовувати для виготовлення аналога французького сиру з пліснявою Рокфор. Його виробляють в унікальній вапняній шахті у Франції, де є відповідні умови.

У 2022 році проводився тендер на добудову "Львівської брами", проте усі плани обірвав початок війни в Україні.

Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проєктована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київської області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

За підрахунками влади, одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Наразі проїзд коштує 8 гривень, тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у понад 8 разів.