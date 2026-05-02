Багаж в поезде УЗ: сколько килограмм разрешается брать с собой

Пассажиры УЗ на станции. Фото: Укрзализныця/Telegram

В Украину пришла весна и самое время путешествовать и открывать новые для себя уголки. Самым доступным и выгодным вариантом путешествий являются поезда Укрзализныци. Однако, собирая чемоданы, следует помнить об ограничениях по ручной клади в поездах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Сколько багажа можно взять с собой в поезд

К перевозчику обратилась пассажирка и пожаловалась на нарушение правил безопасности и ее зоны комфорта. Путешественница ехала поездом в направлении Запорожье — Солотвино, и во Львове в купе зашли люди ромской национальности, которые заполнили все пространство баулами.

"Вещи лежали над головами и рядом так, что это выглядело не просто неудобно, а опасно. Хорошо, что проводница вмешалась — нам удалось договориться, чтобы они убрали часть багажа", — поделилась пассажирка.

В УЗ сообщили, что сейчас действует правило, что пассажиры могут взять с собой до 36 кг багажа, и дополнительно 14 кг за отдельную плату.

Перевозчик добавил, что эти ограничения пока не планируют менять и пообещал усилить коммуникационную кампанию о правилах размещения ручной клади и багажа.

