Багаж в поїзді УЗ: скільки кілограм дозволяється брати з собою

В Україну прийшла весна і саме час мандрувати і відкривати нові для себе куточки. Найдоступнішим та найвигіднішим варіантом мандрівок є потяги Укрзалізниці. Проте, збираючи валізи, слід пам'ятати про обмеження щодо ручної поклажі в потягах.

Скільки багажу можна взяти з собою в потяг

До перевізника звернулась пасажирка та поскаржилась на порушення правил безпеки та її зони комфорту. Мандрівниця їхала потягом у напрямку Запоріжжя — Солотвино, і Львові до купе зайшли люди ромської національності, які заповнили весь простір баулами.

"Речі лежали над головами й поруч так, що це виглядало не просто незручно, а небезпечно. Добре, що провідниця втрутилась — нам вдалося домовитися, щоб вони прибрали частину багажу", — поділилась пасажирка.

В УЗ повідомили, що зараз діє правило, що пасажири можуть взяти із собою до 36 кг багажу, та додатково 14 кг за окрему плату.

Перевізник додав, що ці обмеження поки не планують змінювати та пообіцяв посилити комунікаційну кампанію про правила розміщення ручної поклажі та багажу.

