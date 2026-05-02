Головна Транспорт Обмеження Укрзалізниці: через яку вагу багажу вас можуть не пустити в потяг

Дата публікації: 2 травня 2026 17:55
Багаж в поїзді УЗ: скільки кілограм дозволяється брати з собою
Пасажири УЗ на станції. Фото: Укрзалізниця/Telegram

В Україну прийшла весна і саме час мандрувати і відкривати нові для себе куточки. Найдоступнішим та найвигіднішим варіантом мандрівок є потяги Укрзалізниці. Проте, збираючи валізи, слід пам'ятати про обмеження щодо ручної поклажі в потягах. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Скільки багажу можна взяти з собою в потяг

До перевізника звернулась пасажирка та поскаржилась на порушення правил безпеки та її зони комфорту. Мандрівниця їхала потягом у напрямку Запоріжжя — Солотвино, і Львові до купе зайшли люди ромської національності, які заповнили весь простір баулами.

"Речі лежали над головами й поруч так, що це виглядало не просто незручно, а небезпечно. Добре, що провідниця втрутилась — нам вдалося домовитися, щоб вони прибрали частину багажу", — поділилась пасажирка.

В УЗ повідомили, що зараз діє правило, що пасажири можуть взяти із собою до 36 кг багажу, та додатково 14 кг за окрему плату.

Читайте також:

Перевізник додав, що ці обмеження поки не планують змінювати та пообіцяв посилити комунікаційну кампанію про правила розміщення ручної поклажі та багажу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можна отримати штраф у потягах Укрзалізниці. Зокрема, за безквитковий проїзд пасажир буде оштрафований на суму у десятикратному разів вищу за вартість проїзду. Також у вагонах не можна палити та викидати сміття у вікно.

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна зекономити до 500 гривень.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама

