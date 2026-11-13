Літак Wizz Air. Фото: Новини.LIVE

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж для пасажирів до п'ятниці, 13 листопада. Акція дозволить зекономити на квитках до 13% вартості. Проте мандрівникам варто поспішити, адже пропозиція діє всього лиш добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Акція від Wizz Air

Лоукостер побалував пасажирів знижками на різдвяні та новорічні свята. Мандрівники можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 13 листопада.

Акція поширюється на рейси у період з 23 листопада 2026 року по 31 січня 2027 року. Вона діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Варшава (WAW) – Піза (Тоскана) від 19 євро;

Варшава (WMI) – Пафос від 23 євро;

Краків – Мілан (MXP) від 19 євро;

Кишинів – Ларнака від 31 євро;

Будапешт – Венеція (VCE) від 19 євро;

Братислава – Неаполь від 14 євро;

Бухарест (OTP) – Мальта від 23 євро.

Пропозиція лоукостер діє лише на індивідуальні бронювання та не поширюється на групові.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку. Додатковий багаж та бронювання місць оплачується пасажиром окремо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Раніше Новини.LIVE писали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.