Renfe закупит новые поезда: характеристики и скорость

Пассажирка путешествует на поезде в Испании. Фото: Renfe, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Испанский оператор железнодорожных перевозок Renfe приобретет 30 скоростных поездов на сумму 1,36 млрд евро. Контракт также предусматривает опцион на еще 40 поездов, стоимость которых оценивается почти в 1,8 млрд евро. Общая стоимость тендеров предварительно оценивается в 4,14 млрд евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Испания закупит новые скоростные поезда

Отмечается, что первые пять поездов должны быть поставлены в течение 40 месяцев с момента подписания контракта, а остальные — в течение 78 месяцев (6,5 лет) с частотой один поезд каждые шесть месяцев.

Сейчас скорость скоростных поездов в Испании составляет около 300 км/ч. Однако для обеспечения движения поездов со скоростью 350 км/ч также необходимо модернизировать инфраструктуру.

В частности, участок Мадрид-Барселона может стать первым модернизированным маршрутом. Инфраструктурные работы позволят сократить время в пути между двумя крупнейшими городами Испании до менее чем двух часов.

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Новые скоростные поезда должны иметь не менее 450 мест, распределенных между двумя классами. Технические требования также устанавливают строгие требования по доступности, благодаря чему смогут путешествовать пассажиры с ограниченной мобильностью. Поезда также должны обустроить вагонами-ресторанами.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время там будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется аж на 1 300 км.