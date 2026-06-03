Renfe закупит новые поезда: характеристики и скорость

Одна из стран Европы закупит скоростные поезда: чем они удивят пассажиров
Испанский оператор железнодорожных перевозок Renfe приобретет 30 скоростных поездов на сумму 1,36 млрд евро. Контракт также предусматривает опцион на еще 40 поездов, стоимость которых оценивается почти в 1,8 млрд евро. Общая стоимость тендеров предварительно оценивается в 4,14 млрд евро.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.
Испания закупит новые скоростные поезда
Отмечается, что первые пять поездов должны быть поставлены в течение 40 месяцев с момента подписания контракта, а остальные — в течение 78 месяцев (6,5 лет) с частотой один поезд каждые шесть месяцев.
Сейчас скорость скоростных поездов в Испании составляет около 300 км/ч. Однако для обеспечения движения поездов со скоростью 350 км/ч также необходимо модернизировать инфраструктуру.
В частности, участок Мадрид-Барселона может стать первым модернизированным маршрутом. Инфраструктурные работы позволят сократить время в пути между двумя крупнейшими городами Испании до менее чем двух часов.
Новые скоростные поезда должны иметь не менее 450 мест, распределенных между двумя классами. Технические требования также устанавливают строгие требования по доступности, благодаря чему смогут путешествовать пассажиры с ограниченной мобильностью. Поезда также должны обустроить вагонами-ресторанами.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время там будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.
Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется аж на 1 300 км.