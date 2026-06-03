Renfe закупить нові потяги: характеристики та швидкість

Одна з країн Європи закупить швидкісні потяги: чим вони здивують пасажирів
Іспанський оператор залізничних перевезень Renfe придбає 30 швидкісних поїздів на суму 1,36 млрд євро. Контракт також передбачає опціон на ще 40 поїздів, вартість яких оцінюється майже в 1,8 млрд євро. Загальна вартість тендерів попередньо оцінюється в 4,14 млрд євро.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.
Іспанія закупить нові швидкісні потяги
Зазначається, що перші п’ять поїздів мають бути поставлені протягом 40 місяців з моменту підписання контракту, а решта — протягом 78 місяців (6,5 років) з частотою один поїзд кожні шість місяців.
Наразі швидкість швидкісних поїздів в Іспанії становить близько 300 км/год. Проте для забезпечення руху потягів зі швидкістю 350 км/год також необхідно модернізувати інфраструктуру.
Зокрема, ділянка Мадрид–Барселона може стати першим модернізованим маршрутом. Інфраструктурні роботи дозволять скоротити час у дорозі між двома найбільшими містами Іспанії до менше ніж двох годин.
Нові швидкісні поїзди повинні мати щонайменше 450 місць, розподілених між двома класами. Технічні вимоги також встановлюють суворі вимоги щодо доступності, завдяки чому зможуть мандрувати пасажири з обмеженою мобільністю. Потяги також мають облаштувати вагонами-ресторанами.
Раніше Новини.LIVE писали, що у Молдові розпочали оновлення всієї залізничної системи. Найближчим часом там буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.
Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає один з найдовших залізничних маршрутів у Європі. Потяг курсуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг. Маршрут простягнеться аж на 1 300 км.