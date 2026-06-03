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Головна Транспорт Одна з країн Європи закупить швидкісні потяги: чим вони здивують пасажирів

Одна з країн Європи закупить швидкісні потяги: чим вони здивують пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 14:37
Renfe закупить нові потяги: характеристики та швидкість
Пасажирка мандрує потягом в Іспанії. Фото: Renfe, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Іспанський оператор залізничних перевезень Renfe придбає 30 швидкісних поїздів на суму 1,36 млрд євро. Контракт також передбачає опціон на ще 40 поїздів, вартість яких оцінюється майже в 1,8 млрд євро. Загальна вартість тендерів попередньо оцінюється в 4,14 млрд євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

Іспанія закупить нові швидкісні потяги

Зазначається, що перші п’ять поїздів мають бути поставлені протягом 40 місяців з моменту підписання контракту, а решта — протягом 78 місяців (6,5 років) з частотою один поїзд кожні шість місяців.

Наразі швидкість швидкісних поїздів в Іспанії становить близько 300 км/год. Проте для забезпечення руху потягів зі швидкістю 350 км/год також необхідно модернізувати інфраструктуру.

Зокрема, ділянка Мадрид–Барселона може стати першим модернізованим маршрутом. Інфраструктурні роботи дозволять скоротити час у дорозі між двома найбільшими містами Іспанії до менше ніж двох годин.

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Нові швидкісні поїзди повинні мати щонайменше 450 місць, розподілених між двома класами. Технічні вимоги також встановлюють суворі вимоги щодо доступності, завдяки чому зможуть мандрувати пасажири з обмеженою мобільністю. Потяги також мають облаштувати вагонами-ресторанами.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Молдові розпочали оновлення всієї залізничної системи. Найближчим часом там буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

Також Новини.LIVE писали, що Leo Express запускає один з найдовших залізничних маршрутів у Європі. Потяг курсуватиме через Краків, Прагу, Дрезден та Лейпциг. Маршрут простягнеться аж на 1 300 км.

подорож Іспанія поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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