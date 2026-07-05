GYSEV запустит новые поезда в Венгрии: чем они будут удобны для пассажиров

Пассажиры едут в новых поездах Interсity. Фото: Stadler, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Производство новых поездов Intercity, заказанных компанией GYSEV, почти завершено. Первые четыре электропоезда FLIRT Intercity уже находятся на этапе окончательной сборки на заводе Stadler в городе Седльце (Польша), а испытания начнутся в августе 2026 года в трех странах.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новые поезда появятся в Венгрии

Первые новые поезда Intercity, заказанные венгерско-австрийским железнодорожным оператором GYSEV, в настоящее время изготавливаются на заводе Stadler. Это 11 электропоездов FLIRT Intercity, которые будут постепенно вводиться в эксплуатацию с 2027 года.

По словам министра транспорта Венгрии Давида Витези, первые четыре поезда уже находятся на этапе сборки.

Кузова вагонов были изготовлены на заводе Stadler в Сольноке (Венгрия), а затем транспортированы в Польшу для окончательной сборки.

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Ожидается, что первый полностью собранный поезд прибудет в Венгрию до конца этого года. После этого начнутся внутренние испытания и процедуры сертификации, необходимые для ввода поездов в эксплуатацию. Испытания новых поездов начнутся в августе 2026 года и будут проходить одновременно в Румынии, Чехии и Венгрии.

Новые "Интерсити" смогут развивать скорость до 160 км/ч. Ожидается, что весь парк из 11 поездов будет готов к лету 2028 года.

Поезда будут курсировать по маршрутам Будапешт–Дьёр–Сопрон и Будапешт–Дьёр–Сомбатхей. Благодаря конфигурации с двойным напряжением они также смогут курсировать в Австрии.

Новые поезда будут состоять из пяти вагонов, иметь низкопольную конструкцию, кондиционеры, современную систему информирования пассажиров, Wi-Fi и порты USB-C.

В поездах дальнего следования также будет оборудована зона питания с автоматами по продаже еды и напитков. В летний период поезда смогут перевозить до 18 велосипедов.

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