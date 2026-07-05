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Головна Транспорт Одна з країн ЄС запустить нові Інтерсіті: чим здивують пасажирів

Одна з країн ЄС запустить нові Інтерсіті: чим здивують пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 11:00
GYSEV запустить нові потяги в Угорщині: чим вони будуть зручні для пасажирів
Пасажири їдуть у нових потягах Interсity. Фото: Stadler, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Виробництво нових поїздів Interсity, замовлених компанією GYSEV, майже завершено. Перші чотири електропоїзди FLIRT Interсity вже перебувають на етапі кінцевого складання на заводі Stadler у місті Сєдльце (Польща), а випробування розпочнуться в серпні 2026 року в трьох країнах.

Про це повідомляє Railway Pro передає Новини.LIVE.

Нові потяги з'являться в Угорщині

Перші нові поїзди Interсity, замовлені угорсько-австрійським залізничним оператором GYSEV, наразі виготовляються на заводі Stadler. Це 11 електропоїздів FLIRT Interсity, які будуть поступово вводитися в експлуатацію з 2027 року.

За словами міністра транспорту Угорщини Давіда Вітезі, перші чотири поїзди вже перебувають на етапі складання.

Кузови вагонів були виготовлені на заводі Stadler у Сольноку (Угорщина), а потім транспортовані до Польщі для остаточного складання.

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Очікується, що перший повністю зібраний поїзд прибуде до Угорщини до кінця цього року. Після цього розпочнуться внутрішні випробування та процедури сертифікації, необхідні для введення поїздів в експлуатацію. Випробування нових поїздів розпочнуться в серпні 2026 року і проходитимуть одночасно в Румунії, Чехії та Угорщині.

Нові Інтерсіті зможуть розвивати швидкість до 160 км/год. Очікується, що весь парк із 11 потягів буде готовий до літа 2028 року.

Поїзди курсуватимуть на маршрутах Будапешт–Дьйор–Сопрон та Будапешт–Дьйор–Сомбатхей. Завдяки конфігурації з подвійною напругою вони також зможуть курсувати в Австрії.

Нові поїзди складатимуться з п’яти вагонів, матимуть низькопідлогову конструкцію, кондиціонери, сучасну систему інформування пасажирів, Wi-Fi та порти USB-C.

У поїздах далекого сполучення також буде облаштовано зону харчування, обладнану автоматами з їжею та напоями. В літній період потяги можуть перевозити до 18 велосипедів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Leo Express запускає найдовший рейс у Європі через великі міста Німеччини, Чехії та Польщі. Дорога, протяжністю 1300 км, займатиме 18,5 годин. Потяги оснащені Wi-Fi, розетками, кондиціонерами.

Також Новини.LIVE писали,  що на залізничних вокзалах Нідерландів запрацює нова система. Штучний інтелект виявлятиме залишений багаж. Такий крок допоможе запобігти перебоям в графіках руху потягах.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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