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Главная Транспорт Одна из стран ЕС оснастила туннели сетями 5G

Одна из стран ЕС оснастила туннели сетями 5G

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 15:23
В Чехии в туннелях заработает 5G: какие преимущества это даст пассажирам
5G в туннелях Чехии. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Чешский оператор железнодорожной инфраструктуры "Správa železnic" в сотрудничестве с операторами мобильной связи завершил развертывание сети 5G в железнодорожных туннелях. Данный проект позволит улучшить качество услуг связи и передачи данных для пассажиров на маршруте Прага — Брно/Острава, а также подготовит инфраструктуру к внедрению будущей системы железнодорожной связи FRMCS.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

5G в туннелях Чехии

Отмечается, что работы начались в марте прошлого года, а их стоимость составила почти 73 млн чешских крон (3,01 млн евро). Благодаря этим работам были устранены так называемые "мертвые зоны" в Витковском туннеле в Праге и в Красиковском туннеле, где услуги связи были ограничены или вообще недоступны.

В туннелях установлены специальные излучающие кабели и оптические соединения. У входов в туннели оборудованы технологические узлы, где мобильные операторы в координации с Správa železnic установили свое оборудование.

В ближайшие годы операторы мобильной связи и Správa železnic планируют расширить покрытие до 158 локаций вдоль четырёх основных железнодорожных коридоров. Это маршруты Прага–Хеб, Прага–Ческе-Будейовице, Прага–Дечин и Пржеров–Бржецлав.

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Исполнителем проекта выступила компания AŽD, специализирующаяся на железнодорожных технологиях и системах безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что компания Stadler представила первый в мире поезд на водородном топливе для узкоколейки. Они должны выйти на маршруты в Италии уже в 2028 году. Центральным компонентом новых поездов является тяговая система с водородными топливными элементами.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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