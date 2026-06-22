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Главная Транспорт В одной из стран ЕС запустят уникальный экологический поезд

В одной из стран ЕС запустят уникальный экологический поезд

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Дата публикации 22 июня 2026 12:45
ARST запустит новые поезда на водотопливе: чем они отличаются от других (фото)
Новые поезда ARST. Фото: Stadler. Коллаж: Новини.LIVE

Компания Stadler и региональный оператор ARST на Сардинии представили первый в мире поезд на водородном топливе. Он был разработан для узкоколейных линий. Ожидается, что новая разработка позволит сократить выбросы более чем на 2 100 метрических тонн CO₂ в год по сравнению с дизельными поездами.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Экологичный поезд от Stadler

Новые поезда начнут эксплуатироваться в 2028 году на узкоколейной сети, которой управляет ARST. Они будут курсировать на юге Италии между аэропортом Альгеро и пригородом Мамунтанас, а также обеспечивать сообщение между провинцией Сассари, городом Альгеро и прибрежным городком Сорсо.

По данным компании Stadler, 10 поездов на водородном топливе позволят сэкономить более 2 100 метрических тонн CO₂ в год по сравнению с дизельными транспортными средствами. Это сокращение примерно эквивалентно 450 поездкам вокруг света на автомобиле.

Центральным компонентом новых поездов является тяговая система с водородными топливными элементами. Она встроена в центральный модуль Power Pack и выполняет функцию зарядного устройства. Модуль преобразует водород в электрическую энергию и заряжает аккумуляторы поезда.

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Благодаря этой системе поезда могут эффективно курсировать на неэлектрифицированных линиях. Новые поезда являются альтернативой дизельным транспортным средствам, которые в настоящее время используются на многих региональных маршрутах.

Пассажиры смогут насладиться светлым и комфортным салоном, а также большими панорамными окнами. По сравнению с дизельными, новые поезда на водородном топливе будут работать тише, что существенно повысит комфорт во время путешествия. Низкий пол облегчит посадку маломобильным пассажирам.

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Новые поезда ARST. Фото: Stadler.
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Салон новых поездов ARST. Фото: Stadler.

Помимо ARST, ещё два итальянских железнодорожных оператора переходят на водородные поезда производства компании Stadler. Швейцарский производитель в настоящее время строит два поезда на водородном топливе для Ferrovia Circumetnea (FCE) и девять поездов для Ferrovie della Calabria (FdC).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кёльн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать два раза в день.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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