В Чехії в тунелях запрацює 5G: які переваги для пасажирів

5G у тунелях Чехії. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Чеський оператор залізничної інфраструктури "Správa železnic" у співпраці з операторами мобільного зв’язку завершив розгортання мережі 5G у залізничних тунелях. Відповідний проєкт покращить якість послуг зв’язку та передачі даних для пасажирів на маршруті Прага — Брно/Острава, а також готує інфраструктуру до впровадження майбутньої системи залізничного зв’язку FRMCS.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

5G у тунелях Чехії

Зазначається, що роботи розпочалися в березні минулого року, а їхня вартість склала майже 73 млн чеських крон (3,01 млн євро). Завдяки ним було усунуто так звані "мертві зони" у тунелях Віткова в Празі та у тунелі Красікова, де послуги зв’язку були обмеженими або взагалі недоступними.

У тунелях встановлено спеціальні випромінювальні кабелі та оптичні з’єднання. Біля входів у тунелі облаштовано технологічні вузли, де мобільні оператори, у координації зі Správa železnic, встановили своє обладнання.

У найближчі роки оператори мобільного зв’язку та Správa železnic планують розширити покриття до 158 локацій уздовж чотирьох основних залізничних коридорів. Це маршрути Прага–Хеб, Прага–Ческе-Будейовице, Прага–Дечин та Пржеров–Бржецлав.

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