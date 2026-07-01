Самая красивая железная дорога в мире: чем она уникальна и как выглядит (фото)

Железная дорога «White Pass & Yukon Route». Фото: instagram.com/whitepassrailroad/. Коллаж: Новини.LIVE

Легендарная североамериканская железная дорога "White Pass & Yukon Route" вновь открыла свои двери к летнему сезону. Живописный маршрут пролегает от Скагвея на Аляске до Британской Колумбии и канадской территории Юкон.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна железная дорога "White Pass & Yukon Route"

Железная дорога White Pass & Yukon Route, которая считается одной из самых живописных в мире, была построена в 1898 году во время Клондайкской золотой лихорадки.

Узкоколейную линию протяженностью 177 километров прокладывали целых 35 000 рабочих.

Сегодня эта железная дорога признана международным историческим памятником и стоит в одном ряду с такими объектами, как Панамский канал, Эйфелева башня и Статуя Свободы.

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Поезд курсирует через потрясающие горные пейзажи до городов Фрейзер и Беннет в Британской Колумбии, а затем прибывает в Каркросс на канадской территории Юкон. Поездка длится около 3 часов.

Флагманский маршрут поднимается почти на 900 метров над уровнем моря среди впечатляющих горных пейзажей, а затем возвращается в Скагвей, тогда как более длительные маршруты до Каркросса занимают около пяти часов в одну сторону.

Стоимость билетов начинается от 155 долларов США (около 132 евро).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что испанская компания Renfe добавила 21,6 млн мест в поездах на лето. Самыми популярными направлениями являются Валенсия, север Иберийского полуострова и Андалусия. Дополнительные места доступны на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant и Media Distancia, а также на AVE Internacional.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает самый длинный рейс в Европе через крупные города Германии, Чехии и Польши. Путь протяженностью 1300 км займет 18,5 часов. Поезда оснащены Wi-Fi, розетками и кондиционерами.