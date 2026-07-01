Найгарніша залізниця світу: чим унікальна та який вигляд має (фото)

Залізниця "White Pass & Yukon Route". Фото: instagram.com/whitepassrailroad/. Колаж: Новини.LIVE

Легендарна північноамериканська залізниця "White Pass & Yukon Route" знову відкрила свої двері на літній сезон. Мальовничий маршрут пролягає зі Скагвея в Алясці до Британської Колумбії та канадської території Юкон.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Чим унікальна залізниця "White Pass & Yukon Route"

Залізниця White Pass & Yukon Route, яка вважається однією з наймальовничіших залізничниць у світі, була побудована в 1898 році під час Клондайкської золотої лихоманки.

Вузькоколійну лінію довжиною 177 кілометрів прокладало аж 35 000 робітників.

Сьогодні ця залізниця визнана міжнародною історичною пам'яткою та стоїть поруч із такими об'єктами, як Панамський канал, Ейфелева вежа та Статуя Свободи.

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Потяг курсує крізь приголомшливі гірські пейзажі до міст Фрейзер і Беннет у Британській Колумбії, а потім прибуває до Каркросса на канадській території Юкон. Поїздка триває близько 3 годин.

Флагманський маршрут піднімається майже на 900 метрів над рівнем моря серед вражаючих гірських пейзажів, а потім повертається до Скагвея, тоді як більш тривалі маршрути до Каркросса займають близько п’яти годин в один бік.

Вартість квитків стартує від 155 доларів США (близько 132 євро).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що іспанський Renfe додав 21,6 млн місць на потяги на літо. Найпопулярнішими напрямками є Валенсія, північ Іберійського півострова та Андалусія. Додаткові місця доступні на рейсах AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant та Media Distancia, а також на AVE Internacional.

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