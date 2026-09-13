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Главная Транспорт Один из городов Украины присоединится к европейской транспортной сети

Один из городов Украины присоединится к европейской транспортной сети

Ua ru
13 сентября 2026 14:34
Львов станет первым украинским Urban Node сети TEN-T: что известно о сети и её преимуществах
Транспорт во Львове. Фото: Львовский городской совет

Львов станет первым украинским Urban Node сети TEN-T — трансъевропейской транспортной сети. Город присоединится к сети уже в следующем году.

Об этом сообщили в пресс-центре Львовского городского совета, передает Новини.LIVE.

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Сеть TEN-T во Львове

Отмечается, что именно Львов станет первым среди украинских городов, который получит статус узлового элемента единой европейской транспортной системы.

TEN-T — Трансъевропейская транспортная сеть, которую Европа развивает с 1990-х годов, чтобы объединить железные дороги, автомагистрали, порты, аэропорты и транспортные терминалы разных стран в единую систему.

В таких узлах международные железнодорожные и автомобильные маршруты должны быть связаны с общественным транспортом, вокзалами, терминалами, велосипедной и пешеходной инфраструктурой. К концу 2027 года городские узлы ЕС должны разработать планы устойчивой городской мобильности.

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22 декабря 2023 года между Украиной и Европейским Союзом было подписано Соглашение высокого уровня, которое подтверждает приемлемость для обеих сторон — Украины и Европейского Союза — обновленных индикативных карт Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) — автомобильных и железнодорожных путей. Окончательно они были одобрены ЕС в апреле 2024 года вместе с обновлением соответствующего Регламента.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.

Также Новини.LIVE писали о том, как дешево путешествовать по Европе на поездах. В частности, билеты перевозчика Leo Express из Праги в Германию обойдутся всего в 10 евро. На поездах Leo Express также можно выгодно путешествовать из Дрездена, Лейпцига, Гаваймера, Эрфурта, Готы, Азинаха, Фульды, Ганнау и Бад-Шандау.

Львов транспорт Европа
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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