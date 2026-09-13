Львів стане першим українським Urban Node мережі TEN-T: що відомо про мережу та її переваги

Транспорт у Львові. Фото: Львівська міська ради

Львів стане першим українським Urban Node мережі TEN-T — транс’європейської транспортної мережі. Місто приєднається до мережі вже наступного року.

Про це повідомили в пресцентрі Львівської міської ради, передає Новини.LIVE.

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TEN-T мережа у Львові

Зазначається, що саме Львів стане першим серед українських міст, яке отримає статус вузлового елемента єдиної європейської транспортної системи.

TEN-T — Транс’європейська транспортна мережа, яку Європа розвиває з 1990-х років, щоб об’єднати залізниці, автомагістралі, порти, аеропорти й транспортні термінали різних країн у єдину систему.

У таких вузлах міжнародні залізничні й автомобільні маршрути мають бути пов’язані з громадським транспортом, вокзалами, терміналами, велосипедною та пішохідною інфраструктурою. До кінця 2027 року міські вузли ЄС мають розробити плани сталої міської мобільності.

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