Львів стане першим українським Urban Node мережі TEN-T: що відомо про мережу та її переваги

Одне з міст України приєднається до європейської транспортної мережі
Львів стане першим українським Urban Node мережі TEN-T — транс’європейської транспортної мережі. Місто приєднається до мережі вже наступного року.
Про це повідомили в пресцентрі Львівської міської ради, передає Новини.LIVE.
TEN-T мережа у Львові
Зазначається, що саме Львів стане першим серед українських міст, яке отримає статус вузлового елемента єдиної європейської транспортної системи.
TEN-T — Транс’європейська транспортна мережа, яку Європа розвиває з 1990-х років, щоб об’єднати залізниці, автомагістралі, порти, аеропорти й транспортні термінали різних країн у єдину систему.
У таких вузлах міжнародні залізничні й автомобільні маршрути мають бути пов’язані з громадським транспортом, вокзалами, терміналами, велосипедною та пішохідною інфраструктурою. До кінця 2027 року міські вузли ЄС мають розробити плани сталої міської мобільності.
22 грудня 2023 року між Україною та Європейським Союзом підписане Порозуміння високого рівня, яке затверджує прийнятність для обох сторін – України та Європейського Союзу – оновлених індикативних мап Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) – автомобільних та залізничних шляхів. Остаточно вони були схвалені ЄС у квітні 2024 разом з оновленням відповідного Регламенту.
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