Пробки на границе с Польшей: через какие страны лучше объехать

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница/Facebook

Перед летними отпусками украинцы ищут, как быстро добраться до того или иного курорта. Чаще всего путь пролегает именно через Польшу — здесь есть много аэропортов, которые являются базами лоукостеров. Из-за такой популярности именно на польско-украинской границе чаще всего образуются пробки.

О том, как не застрять на границе с Польшей: через какую страну лучше ехать рассказали специалисты юридического отдела Visit Ukraine в комментарии УНИАН, передает Новини.LIVE.

Как украинцам избежать очередей на границе

По словам экспертов, мнение о том, что при пересечении границы с Польшей придется стоять много часов. Дело в том, что ситуация на границе постоянно меняется и на очереди влияет много факторов.

В частности, перед и после праздников и в летний период путешественников становится в разы больше. Также не стоит планировать свою поездку в пятницу и воскресенье — очередей в эти дни не избежать. Кроме того, очереди могут зависеть от времени суток.

По словам специалистов, если же вы ограничены в выборе дня и времени, лучше выбирать поездку через Словакию, Венгрию или Румынию. Кроме того, чтобы не тратить кучу времени на пересечение границы, стоит мониторить онлайн-очереди и быть максимально гибкими.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не потеряться в варшавском метро. В частности, подземка состоит из 2 веток: линии М1, идущей с севера на юг и соединяющей центральную Варшаву с густонаселенными северными и южными районами, и линии М2, пролегающей с востока на запад. Однако правительство планирует еще расширять подземку.

Также Новини.LIVE писали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смартфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.