Затори на кордоні з Польщею: через які країни краще об'їхати

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Перед літніми відпустками українці шукають, як швидко дістатися до того чи іншого курорту. Найчастіше шлях пролягає саме через Польщу — тут є багато аеропортів, які є базами лоукостерів. Через таку популярність саме на польсько-українському кордоні найчастіше утворюються затори.

Про те, як не застрягнути на кордоні з Польщею: через яку країну краще їхати розповіли фахівці юридичного відділу Visit Ukraine у коментарі УНІАН, передає Новини.LIVE.

Як українцям уникнути черг на кордоні

За словами експертів, думка про те, що при перетині кордону з Польщею доведеться стояти багато годин. Річ у тім, що ситуація на кордоні постійно змінюється і на черги впливає багато факторів.

Зокрема, перед та після свят та у літній період мандрівників стає в рази більше. Також не варто планувати свою поїздку у п'ятницю та неділю — черг у ці дні не уникнути. Крім того, черги можуть залежати від часу доби.

За словами фахівців, якщо ж ви обмежені у виборі дня та часу, краще обирати поїздку через Словаччину, Угорщину чи Румунію. Крім того, щоб не витрачати купу часу на перетин кордону, варто моніторити онлайн-черги і бути максимально гнучкими.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не загубитися у варшавському метро. Зокрема, підземка складається з 2 гілок: лінії М1, що йде з півночі на південь і з'єднує центральну Варшаву з густонаселеними північними та південними районами, і лінії М2, що пролягає зі сходу на захід. Проте уряд планує ще розширювати підземку.

Також Новини.LIVE писали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смартфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.