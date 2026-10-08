Новый пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацей»: что нужно знать пассажирам

Пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины

На границе Украины и Румынии открыли новый пункт пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацей". Благодаря ему планируется перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие переходы.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новый пункт пропуска с Румынией

Отмечается, что "Белая Церковь — Сигету-Мармацей" стал первым новым автомобильным переходом между странами в Закарпатье за почти 20 лет.



"Для региона это третий автомобильный пункт пропуска с Румынией. Дополнительный маршрут для людей и бизнеса, возможность перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие переходы", — говорится в сообщении.

Калашник рассказал, что новый пункт пропуска имеет особое значение для жителей Солотвинской общины, ведь здесь проживает большая община этнических румын, чьи родные живут по другую сторону границы. Новый переход упростит поездки для граждан.

Пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины

По его словам, на первом этапе пункт пропуска сможет обслуживать до 400 легковых автомобилей в сутки.

Читайте также:

"Для его запуска с украинской стороны построили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через Тису", — говорится в сообщении.

Калашник добавил, что на следующем этапе планируется строительство полноценного комплекса для пропуска грузовиков и автобусов.

По словам чиновника, после завершения работ на пункте пропуска можно будет дополнительно оформлять до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в сутки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники займутся тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет организовано слаженное взаимодействие между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.

Также Новини.LIVE писали, как действовать, если угроза застала вас во время воздушной тревоги при пересечении границы. Сотрудники ГПСУ будут стараться как можно быстрее вывести людей за пределы пункта пропуска и рассеять их, чтобы не было скопления в одном месте. При этом оставаться в машине или автобусе и ждать окончания тревоги — это крайне плохая и опасная идея.