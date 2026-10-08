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Головна Транспорт Черг стане менше: в Україні запрацював ще один пункт пропуску з Румунією

Черг стане менше: в Україні запрацював ще один пункт пропуску з Румунією

Ua ru
8 жовтня 2026 16:37
Новий пункт пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй": що варто знати пасажирам
Пункт пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй". Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

На кордоні України та Румунії відкрили новий пункт пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй". Завдяки йому планується перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи.

Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник в Telegram, передає Новини.LIVE.

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Новий пункт пропуску з Румунією

Зазначається, що "Біла Церква — Сігету-Мармацієй" став першим новим автомобільним переходом між країнами на Закарпатті за майже 20 років.

"Для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи", — йдеться у повідомленні.

Калашник розповів, що новий пункт пропуску має особливе значення для жителів Солотвинської громади, адже тут проживає велика спільнота етнічних румунів, рідні яких мешкають по інший бік кордону. Новий перехід спростить поїздки для громадян.

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Пункт пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй". Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

За його словами, що на першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу.

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"Для його запуску з українського боку збудували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису", — йдеться в повідомленні.

Калашник додав, що наступним етапом планується будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів.

За словами чиновника, після завершення робіт на пункті пропуску можна буде додатково оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо загроза застала вас під час повітряної тривоги при перетині кордону. Працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці. При цьому залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.

кордон подорож авто Румунія виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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