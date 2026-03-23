Новий потяг з'єднає два популярних міста Європи: напрямок та ціни

Потяг "Eurocity 152" з’єднає Цюрих та Ріміні. Фото: greatrail.com

На тлі авіаційної кризи у країнах Близького Сходу продовжує зростати кількість залізничних рейсів у Європі. Зокрема, наприкінці весни новий потяг з’єднає найбільше місто Швейцарії Цюрих із популярним курортним італійським містом Ріміні на узбережжі Адріатичного моря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path.

Читайте також:

Новий залізничний рейс до Італії

Новий потяг "Eurocity 152" курсуватиме щодня з 30 травня по 5 жовтня.

Потяг відправлятиметься з Центрального вокзалу Цюриха об 10:33 та підбиратиме пасажирів на низці проміжних зупинок у Швейцарії. Він зупинятиметься у Цугу, Арт-Гольдау, Беллінцоні, Лугано та К'яссо.

Зупинки "Eurocity 152" в Італії:

П'яченца;

Парма;

Реджо-Емілія;

Модена;

Болонья-Централе;

Фаенца;

Форлі;

Чезена.

На кінцеву станцію Ріміні потяг прибуватиме о 18:23. Повертатися з Ріміні потяг буде о 9:52 ранку та прибуватиме до Цюриха о 17:27.

Квитки обійдуться пасажирам у 115 євро (приблизно 5 830 гривень).

Наразі не передбачено жодних рейсів між аеропортом Цюріха та Ріміні, хоча це й одне з наймодніших приморських курортів Італії, тому потяг стане ідеальним варіантом дістатися на відпочинок.

Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також писали, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною.

Проїзний поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Часті питання

Чим унікальне італійське місто Ріміні?

Ріміні — прибережна перлина північно-східного італійського регіону Емілія-Романья. Місто є одним з найстаріших курортів Італії, тут розташований величезний піщаний пляж. В Ріміні нараховується понад 200 пляжних закладів, близько 1000 готелів та десятки сімейних пляжних клубів прямо на березі моря.

У скільки обійдеться вдіпочинок в Ріміні?

Ріміні є одним із найдоступніших курортів на узбережжі Італії. Тут доволі демократичні ціни на все — від пансіонатів, орендованого житла, пляжних клубів до тратторій на набережній.

Орієнтовна вартість ночівлі в апартаментах з трьома спальнями в Ріміні становить 120 євро (приблизно 6 100 гривень), тоді як простий номер у готелі за кілька кроків від головного пляжу обійдеться вам у 80 євро (близько 4 100 гривень).