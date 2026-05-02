Главная Транспорт Новые поезда соединили известные города Европы: направление и расписание

Новые поезда соединили известные города Европы: направление и расписание

Дата публикации 2 мая 2026 20:56
Czech Railways (ČD) запустила два новых рейса в Европе: направления и расписание
Пассажирка путешествует поездами Czech Railways. Фото: ceskedrahy.cz, Freepik.Колаж: Новини.LIVE

Путешественникам станет в разы проще путешествовать между одними из самых популярных городов Европы. В пятницу, 1 мая, запустили новое прямое железнодорожное сообщение из Праги (Чехия) в Копенгаген (Дания) через Берлин и Гамбург (Германия).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Новые рейсы в Европе

В Европе впервые за 10 лет открыли новый прямой маршрут из Праги в Копенгаген, который соединяет сразу три страны — Чехию, Данию и Германию.

Крупнейший железнодорожный перевозчик Чехии Czech Railways (ČD) запустил два ежедневных рейса из Праги в Гамбург. Один из этих маршрутов впоследствии продолжат в столицу Дании Копенгаген.

Оба поезда будут останавливаться в немецких городах Дрездене и Берлине, что в разы упростит путь не только туристам, но и деловым путешественникам.

Оба поезда будут курсировать круглый год ежедневно в 6:30 и 10:30 утра. Летом в пиковый сезон добавят еще один рейс в 16:30.

Путешествие из Праги в Гамбург будет занимать 6 часов и 41 минуту без пересадок, а путешествие из Чехии в Копенгаген продлится чуть более 13 часов. Поезда способны развивать скорость до 230 км/ч.

Поезда оснащены всеми необходимыми удобствами для пассажиров — от ресторана и Wi-Fi на борту, до полок для велосипедов и детского кинозала.

Билеты на маршрут Прага — Гамбург — Копенгаген можно приобрести в международных кассах, а также через сайт Czech Railways и мобильное приложение Můj vlak.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity запусти программу лояльности для пассажиров. Она дает возможность накапливать баллы за каждую поездку. Эти баллы путешественники потом смогут обменивать на бесплатные билеты.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
