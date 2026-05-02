Czech Railways (ČD) запустила два новых рейса в Европе: направления и расписание

Путешественникам станет в разы проще путешествовать между одними из самых популярных городов Европы. В пятницу, 1 мая, запустили новое прямое железнодорожное сообщение из Праги (Чехия) в Копенгаген (Дания) через Берлин и Гамбург (Германия).

В Европе впервые за 10 лет открыли новый прямой маршрут из Праги в Копенгаген, который соединяет сразу три страны — Чехию, Данию и Германию.

Крупнейший железнодорожный перевозчик Чехии Czech Railways (ČD) запустил два ежедневных рейса из Праги в Гамбург. Один из этих маршрутов впоследствии продолжат в столицу Дании Копенгаген.

Оба поезда будут останавливаться в немецких городах Дрездене и Берлине, что в разы упростит путь не только туристам, но и деловым путешественникам.

Оба поезда будут курсировать круглый год ежедневно в 6:30 и 10:30 утра. Летом в пиковый сезон добавят еще один рейс в 16:30.

Путешествие из Праги в Гамбург будет занимать 6 часов и 41 минуту без пересадок, а путешествие из Чехии в Копенгаген продлится чуть более 13 часов. Поезда способны развивать скорость до 230 км/ч.

Поезда оснащены всеми необходимыми удобствами для пассажиров — от ресторана и Wi-Fi на борту, до полок для велосипедов и детского кинозала.

Билеты на маршрут Прага — Гамбург — Копенгаген можно приобрести в международных кассах, а также через сайт Czech Railways и мобильное приложение Můj vlak.

