Головна Транспорт Нові потяги з'єднали відомі міста Європи: напрямок та розклад

Дата публікації: 2 травня 2026 20:56
Czech Railways (ČD) запустила два нові рейси в Європі: напрямки та розклад
Пасажирка мандрує потягами Czech Railways. Фото: ceskedrahy.cz, Freepik.Колаж: Новини.LIVE

Мандрівникам стане в рази простіше мандрувати між одними з найпопулярніших міст Європи. У п'ятницю, 1 травня, запустили нове пряме залізничне сполучення з Праги (Чехія) до Копенгагена (Данія) через Берлін і Гамбург (Німеччина).  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Нові рейси в Європі

У Європі вперше за 10 років відкрили новий прямий маршрут із Праги до Копенгагена, який з’єднує одразу три країни — Чехію, Данію та Німеччину.

Найбільший залізничний перевізник Чехії Czech Railways (ČD) запустив два щоденні рейси із Праги до Гамбурга. Один з цих маршрутів згодом продовжать до столиці Данії Копенгагена. 

Обидва потяги зупинятимуться в німецьких містах Дрездені та Берліні, що в рази спростить шлях не лише туристам, а й діловим мандрівникам.

Обидва потяги курсуватимуть цілий рік щодня о 6:30 та 10:30 ранку. Влітку у піковий сезон додадуть ще один рейс о 16:30.

Подорож із Праги до Гамбурга буде займати 6 годин і 41 хвилину без пересадок, а мандрівка із Чехії до Копенгагена триватиме трохи більше 13 годин. Потяги здатні розвивати швидкість до 230 км/год.

Потяги облаштовані всім необхідними зручностями для пасажирів — від ресторану та Wi-Fi на борту, до полиць для велосипедів та дитячого кінозалу.

Квитки на маршрут Прага — Гамбург — Копенгаген можна придбати в міжнародних касах, а також через сайт Czech Railways та мобільний додаток Můj vlak.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також Новини.LIVE повідомляли, що PKP Intercity запусти програму лояльності для пасажирів. Вона дає можливість накопичувати бали за кожну поїздку. Ці бали мандрівники потім зможуть обмінювати на безкоштовні квитки.

подорож Чехія поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
