Czech Railways (ČD) запустила два нові рейси в Європі: напрямки та розклад

Мандрівникам стане в рази простіше мандрувати між одними з найпопулярніших міст Європи. У п'ятницю, 1 травня, запустили нове пряме залізничне сполучення з Праги (Чехія) до Копенгагена (Данія) через Берлін і Гамбург (Німеччина).

Нові рейси в Європі

У Європі вперше за 10 років відкрили новий прямий маршрут із Праги до Копенгагена, який з’єднує одразу три країни — Чехію, Данію та Німеччину.

Найбільший залізничний перевізник Чехії Czech Railways (ČD) запустив два щоденні рейси із Праги до Гамбурга. Один з цих маршрутів згодом продовжать до столиці Данії Копенгагена.

Обидва потяги зупинятимуться в німецьких містах Дрездені та Берліні, що в рази спростить шлях не лише туристам, а й діловим мандрівникам.

Обидва потяги курсуватимуть цілий рік щодня о 6:30 та 10:30 ранку. Влітку у піковий сезон додадуть ще один рейс о 16:30.

Подорож із Праги до Гамбурга буде займати 6 годин і 41 хвилину без пересадок, а мандрівка із Чехії до Копенгагена триватиме трохи більше 13 годин. Потяги здатні розвивати швидкість до 230 км/год.

Потяги облаштовані всім необхідними зручностями для пасажирів — від ресторану та Wi-Fi на борту, до полиць для велосипедів та дитячого кінозалу.

Квитки на маршрут Прага — Гамбург — Копенгаген можна придбати в міжнародних касах, а також через сайт Czech Railways та мобільний додаток Můj vlak.

