В Англии открыли обновленную железнодорожную станцию "Шелли-Дарлингтон": как выглядит (фото)

Обновленная станция "Шелли-Дарлингтон" в Англии. Фото: Darlingtonbc/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

На северо-востоке Англии, в графстве Дарем была открыта обновленная железнодорожная станция "Шелли-Дарлингтон". Работы, продолжительностью 2 года, выполнялись компанией LNER, оператором инфраструктуры Network Rail, Советом района Дарлингтон и Министерством транспорта Великобритании.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Открытие обновленной станции в Англии

В Англии завершили один из самых масштабных проектов по модернизации станций на Главной линии Восточного побережья за последние годы.

На станции "Шелли-Дарлингтон" были построены две новые платформы, а также построен просторный восточный вестибюль и мост, соединяющий его со зданием вокзала.

Станцию обустроили новыми торговыми точками, информационными экранами с переводом на язык жестов, туристическим центром LNER и многоэтажным паркингом на более 600 мест, (включая места для людей с инвалидностью и зарядные станции для электромобилей). Также были созданы новые велосипедные маршруты и безопасные помещения для хранения велосипедов.

Читайте также:

На вокзале также было установлено несколько лифтов и эскалаторов, а персонал LNER будет продолжать оказывать помощь пассажирам с ограниченной мобильностью. В проект было инвестировано 45 млн фунтов стерлингов (52 млн евро).

Ранее Новини.LIVE писали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в ЕС планируют упростить путешествия поездами. Благодаря изменениям, пассажиры смогут бронировать билеты разных железнодорожных операторов в рамках одной транзакции. Кроме того, перевозчики должны будут выставлять свои билеты на продажу в Интернете минимум за пять месяцев до отправления.