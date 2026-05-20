Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Новые платформы и мост: в одной из стран Европы обновили ж/д станцию

Новые платформы и мост: в одной из стран Европы обновили ж/д станцию

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 18:27
В Англии открыли обновленную железнодорожную станцию "Шелли-Дарлингтон": как выглядит (фото)
Обновленная станция "Шелли-Дарлингтон" в Англии. Фото: Darlingtonbc/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

На северо-востоке Англии, в графстве Дарем была открыта обновленная железнодорожная станция "Шелли-Дарлингтон". Работы, продолжительностью 2 года, выполнялись компанией LNER, оператором инфраструктуры Network Rail, Советом района Дарлингтон и Министерством транспорта Великобритании.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Открытие обновленной станции в Англии

В Англии завершили один из самых масштабных проектов по модернизации станций на Главной линии Восточного побережья за последние годы.

На станции "Шелли-Дарлингтон" были построены две новые платформы, а также построен просторный восточный вестибюль и мост, соединяющий его со зданием вокзала.

Станцию обустроили новыми торговыми точками, информационными экранами с переводом на язык жестов, туристическим центром LNER и многоэтажным паркингом на более 600 мест, (включая места для людей с инвалидностью и зарядные станции для электромобилей). Также были созданы новые велосипедные маршруты и безопасные помещения для хранения велосипедов.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На вокзале также было установлено несколько лифтов и эскалаторов, а персонал LNER будет продолжать оказывать помощь пассажирам с ограниченной мобильностью. В проект было инвестировано 45 млн фунтов стерлингов (52 млн евро).

Ранее Новини.LIVE писали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в ЕС планируют упростить путешествия поездами. Благодаря изменениям, пассажиры смогут бронировать билеты разных железнодорожных операторов в рамках одной транзакции. Кроме того, перевозчики должны будут выставлять свои билеты на продажу в Интернете минимум за пять месяцев до отправления.

Англия поезда общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации