В Англії відкрили оновлену залізничну станцію "Шеллі-Дарлінгтон": який вигляд має (фото)

Оновлена станція "Шеллі-Дарлінгтон" в Англії.

На північному сході Англії, в графстві Дарем була відкрита оновлена залізнична станція "Шеллі-Дарлінгтон". Роботи, тривалістю 2 роки, виконувалися компанією LNER, оператором інфраструктури Network Rail, Радою району Дарлінгтон та Міністерством транспорту Британії.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Відкриття оновленої станції в Англії

В Англії завершили один з наймасштабніших проєктів з модернізації станцій на Головній лінії Східного узбережжя за останні роки.

На станції "Шеллі-Дарлінгтон" було зведено дві нові платформи, а також побудовано просторий східний вестибюль та міст, що з'єднує його з будівлею вокзалу.

Станцію облаштували новими торговими точками, інформаційними екранами з перекладом на мову жестів, туристичним центром LNER та багатоповерховим паркінгом на понад 600 місць, (включаючи місця для людей з інвалідністю та зарядні станції для електромобілів). Також було створено нові велосипедні маршрути та безпечні приміщення для зберігання велосипедів.

На вокзалі також було встановлено кілька ліфтів та ескалаторів, а персонал LNER продовжуватиме надавати допомогу пасажирам із обмеженою мобільністю. У проєкт було інвестовано 45 млн фунтів стерлінгів (52 млн євро).

