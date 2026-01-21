Какие авиакомпании и аэропорты стали лучшими в 2025 году

Пассажирский терминал Стамбульского аэропорта. Фото: Istairport.com

Аналитическая компания Cirium опубликовала ежегодный отчет "Обзор показателей авиационной пунктуальности за 2025 год". В нем оценивается работа авиакомпаний и аэропортов во всем мире.

Исследование охватило перевозчиков всех континентов и аэродромы любого размера, сообщает Cirium.

Как измеряли авиапунктуальность

Cirium причислял авиакомпании к пунктуальным, если самолет подошел к гейту не позднее чем через 15 минут после расчетного времени.

А для аэропортов главным показателем стала доля вылетов, состоявшихся точно по расписанию.

При этом в компании подчеркнули, что даже при благоприятной погоде авиация 2025 года работала в напряженных условиях.

Кто возглавил мировой список

Абсолютным лидером глобального рейтинга стала компания Aeromexico. У этой мексиканской авиакомпании более 90 % рейсов прибывали вовремя — результат, который сейчас случается редко.

Второе место заняла саудовская Saudia, третье — датско-норвежско-шведская компания SAS Scandinavian Airlines.

Лидеры по регионам

В регионах мира также есть свои победители:

в Северной Америке пятый год подряд первой остается Delta Air Lines;

в Европе третий год подряд лидирует Iberia Express;

в азиатско-тихоокеанском регионе лучшей стала Philippine Airlines;

в Латинской Америке в 11 раз победила Copa Airlines;

на Ближнем Востоке и Африке самой пунктуальной признали Safair.

Отдельные награды для авиакомпаний и аэропортов

Среди воздушных гаваней платиновую награду получил международный аэропорт Стамбула.

Еще одну отдельную платиновую награду Cirium присудила Qatar Airways — как перевозчику с лучшими суммарными показателями года.

Аналитики также отметили британскую Virgin Atlantic, пунктуальность которой за год выросла почти на 10%.

