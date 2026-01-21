Какие авиакомпании и аэропорты стали лучшими в 2025 году

Никогда не опаздывают — рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
Аналитическая компания Cirium опубликовала ежегодный отчет "Обзор показателей авиационной пунктуальности за 2025 год". В нем оценивается работа авиакомпаний и аэропортов во всем мире.
Исследование охватило перевозчиков всех континентов и аэродромы любого размера, сообщает Cirium.
Как измеряли авиапунктуальность
Cirium причислял авиакомпании к пунктуальным, если самолет подошел к гейту не позднее чем через 15 минут после расчетного времени.
А для аэропортов главным показателем стала доля вылетов, состоявшихся точно по расписанию.
При этом в компании подчеркнули, что даже при благоприятной погоде авиация 2025 года работала в напряженных условиях.
Кто возглавил мировой список
Абсолютным лидером глобального рейтинга стала компания Aeromexico. У этой мексиканской авиакомпании более 90 % рейсов прибывали вовремя — результат, который сейчас случается редко.
Второе место заняла саудовская Saudia, третье — датско-норвежско-шведская компания SAS Scandinavian Airlines.
Лидеры по регионам
В регионах мира также есть свои победители:
- в Северной Америке пятый год подряд первой остается Delta Air Lines;
- в Европе третий год подряд лидирует Iberia Express;
- в азиатско-тихоокеанском регионе лучшей стала Philippine Airlines;
- в Латинской Америке в 11 раз победила Copa Airlines;
- на Ближнем Востоке и Африке самой пунктуальной признали Safair.
Отдельные награды для авиакомпаний и аэропортов
Среди воздушных гаваней платиновую награду получил международный аэропорт Стамбула.
Еще одну отдельную платиновую награду Cirium присудила Qatar Airways — как перевозчику с лучшими суммарными показателями года.
Аналитики также отметили британскую Virgin Atlantic, пунктуальность которой за год выросла почти на 10%.
Ранее мы сообщали, что к одной из крупнейших авиакатастроф в Индии, случившейся в июне 2025 года, могли привести проблемы с самолетами Boeing.
Также узнайте о зарплатах пилотов — кто зарабатывает больше всего в гражданской авиации.
Читайте Новини.LIVE!