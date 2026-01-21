Які авіакомпанії та аеропорти стали найкращими у 2025 році

Ніколи не запізнюються — рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній
Аналітична компанія Cirium опублікувала щорічний звіт "Огляд показників авіаційної пунктуальності за 2025 рік". В ньому оцінюється робота авіакомпаній та аеропортів у всьому світі.
Дослідження охопило перевізників усіх континентів і летовища будь-якого розміру, повідомляє Cirium.
Як вимірювали авіапунктуальність
Cirium зараховував авіакомпанії до пунктуальних, якщо літак підійшов до гейту не пізніше ніж за 15 хвилин після розрахункового часу.
А для аеропортів головним показником стала частка вильотів, що відбулися точно за розкладом.
При цьому у компанії підкреслили, що навіть за сприятливої погоди авіація 2025 року працювала в напружених умовах.
Хто очолив світовий список
Абсолютним лідером глобального рейтингу стала компанія Aeromexico. У цієї мексиканської авіакомпанії понад 90 % рейсів прибували вчасно — результат, який нині трапляється рідко.
Друге місце посіла саудівська Saudia, третє — дансько-норвезько-шведська компанія SAS Scandinavian Airlines.
Лідери за регіонами
У регіонах світу також є свої переможці:
- у Північній Америці п’ятий рік поспіль першою залишається Delta Air Lines;
- у Європі третій рік поспіль лідирує Iberia Express;
- в азійсько-тихоокеанському регіоні найкращою стала Philippine Airlines;
- у Латинській Америці в 11 раз перемогла Copa Airlines;
- у регіоні Близького Сходу й Африки найпунктуальнішою визнали Safair.
Окреми нагороди для авіакомпаній та аєропортів
Серед повітряних гаваней платинову відзнаку отримав міжнародний аеропорт Стамбула.
Ще одну окрему платинову відзнаку Cirium присудила Qatar Airways — як перевізнику з найкращими сумарними показниками року.
Аналітики також відзначили британську Virgin Atlantic, пунктуальність якої за рік зросла майже на 10%.
Раніше ми повідомляли, що до одній з найбільших авіакатастроф в Індії, що трапилася у червні 2025 року, могли призвести проблеми з літаками Boeing.
Також дізнайтеся про зарплати пілотів — хто заробляє найбільше в цивільній авіації.
