Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ніколи не запізнюються — рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній

Ніколи не запізнюються — рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 16:35
Які авіакомпанії та аеропорти стали найкращими у 2025 році
Пасажирський термінал Стамбульського аеропорту. Фото: Istairport.com

Аналітична компанія Cirium опублікувала щорічний звіт "Огляд показників авіаційної пунктуальності за 2025 рік". В ньому оцінюється робота авіакомпаній та аеропортів у всьому світі.

Дослідження охопило перевізників усіх континентів і летовища будь-якого розміру, повідомляє Cirium

Реклама
Читайте також:

Як вимірювали авіапунктуальність 

Cirium зараховував авіакомпанії до пунктуальних, якщо літак підійшов до гейту не пізніше ніж за 15 хвилин після розрахункового часу. 

А для аеропортів головним показником стала частка вильотів, що відбулися точно за розкладом. 

При цьому у компанії підкреслили, що навіть за сприятливої погоди авіація 2025 року працювала в напружених умовах.  

Хто очолив світовий список 

Абсолютним лідером глобального рейтингу стала компанія Aeromexico. У цієї мексиканської авіакомпанії понад 90 % рейсів прибували вчасно — результат, який нині трапляється рідко. 

Друге місце посіла саудівська Saudia, третє — дансько-норвезько-шведська компанія SAS Scandinavian Airlines. 

Лідери за регіонами 

У регіонах світу також є свої переможці:

  • у Північній Америці п’ятий рік поспіль першою залишається Delta Air Lines;
  • у Європі третій рік поспіль лідирує Iberia Express;
  • в азійсько-тихоокеанському регіоні найкращою стала Philippine Airlines;
  • у Латинській Америці в 11 раз перемогла Copa Airlines;
  • у регіоні Близького Сходу й Африки найпунктуальнішою визнали Safair. 

Окреми нагороди для авіакомпаній та аєропортів

Серед повітряних гаваней платинову відзнаку отримав міжнародний аеропорт Стамбула.

Ще одну окрему платинову відзнаку Cirium присудила Qatar Airways — як перевізнику з найкращими сумарними показниками року. 

Аналітики також відзначили британську Virgin Atlantic, пунктуальність якої за рік зросла майже на 10%.

Раніше ми повідомляли, що до одній з найбільших авіакатастроф в Індії, що трапилася у червні 2025 року, могли призвести проблеми з літаками Boeing.

Також дізнайтеся про зарплати пілотів — хто заробляє найбільше в цивільній авіації.

авіарейси аеропорти рейтинг безпека Стамбул
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації