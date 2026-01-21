Які авіакомпанії та аеропорти стали найкращими у 2025 році

Пасажирський термінал Стамбульського аеропорту. Фото: Istairport.com

Аналітична компанія Cirium опублікувала щорічний звіт "Огляд показників авіаційної пунктуальності за 2025 рік". В ньому оцінюється робота авіакомпаній та аеропортів у всьому світі.

Дослідження охопило перевізників усіх континентів і летовища будь-якого розміру, повідомляє Cirium.

Реклама

Читайте також:

Як вимірювали авіапунктуальність

Cirium зараховував авіакомпанії до пунктуальних, якщо літак підійшов до гейту не пізніше ніж за 15 хвилин після розрахункового часу.

А для аеропортів головним показником стала частка вильотів, що відбулися точно за розкладом.

При цьому у компанії підкреслили, що навіть за сприятливої погоди авіація 2025 року працювала в напружених умовах.

Хто очолив світовий список

Абсолютним лідером глобального рейтингу стала компанія Aeromexico. У цієї мексиканської авіакомпанії понад 90 % рейсів прибували вчасно — результат, який нині трапляється рідко.

Друге місце посіла саудівська Saudia, третє — дансько-норвезько-шведська компанія SAS Scandinavian Airlines.

Лідери за регіонами

У регіонах світу також є свої переможці:

у Північній Америці п’ятий рік поспіль першою залишається Delta Air Lines;

у Європі третій рік поспіль лідирує Iberia Express;

в азійсько-тихоокеанському регіоні найкращою стала Philippine Airlines;

у Латинській Америці в 11 раз перемогла Copa Airlines;

у регіоні Близького Сходу й Африки найпунктуальнішою визнали Safair.

Окреми нагороди для авіакомпаній та аєропортів

Серед повітряних гаваней платинову відзнаку отримав міжнародний аеропорт Стамбула.

Ще одну окрему платинову відзнаку Cirium присудила Qatar Airways — як перевізнику з найкращими сумарними показниками року.

Аналітики також відзначили британську Virgin Atlantic, пунктуальність якої за рік зросла майже на 10%.

Раніше ми повідомляли, що до одній з найбільших авіакатастроф в Індії, що трапилася у червні 2025 року, могли призвести проблеми з літаками Boeing.

Також дізнайтеся про зарплати пілотів — хто заробляє найбільше в цивільній авіації.