Что не стоит надевать в самолет: совет стюардессы

Никогда не надевайте это в самолете: стюардесса предупредила об опасности
Мечтательный отпуск может обернуться целым рядом проблем, в том числе и со здоровьем. Стюардесса рассказала, какую одежду пассажирам ни в коем случае не следует надевать во время полета.
Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.
Что стоит надеть в самолет
Опытная стюардесса Чарити Нелмс поделилась ценным советом с пассажирами. Она рассказала, какую одежду не стоит надевать в самолет.
Стюардесса порекомендовала выбирать для полетов длинные брюки. По её словам, шорты, юбки, платья — не лучший выбор одежды для авиапутешествий.
"Ни одна часть вашей кожи не должна касаться сиденья. Носите длинные брюки. Поверьте мне, я видела действительно ужасные вещи, и никакая уборка не способна устранить эти микробы", — рассказала она.
По её словам, пассажиры прямо на сиденьях меняют грязные подгузники. Кроме того, некоторые путешественники откровенно не следят за своей гигиеной и всё равно сидят на этих сиденьях.
"Нося шорты, вы рискуете заразиться стригущим лишаем или стафилококковой инфекцией", — предупредила бортпроводница.
Она пояснила, что, несмотря на регулярность рейсов, в основном после каждого рейса в самолетах проводят лишь быструю "промежуточную" уборку.
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