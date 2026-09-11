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Главная Транспорт Никогда не надевайте это в самолете: стюардесса предупредила об опасности

Никогда не надевайте это в самолете: стюардесса предупредила об опасности

Ua ru
11 сентября 2026 10:27
Что не стоит надевать в самолет: совет стюардессы
Пассажиры занимают свои места в самолете. Фото: Новини.LIVE

Мечтательный отпуск может обернуться целым рядом проблем, в том числе и со здоровьем. Стюардесса рассказала, какую одежду пассажирам ни в коем случае не следует надевать во время полета.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Что стоит надеть в самолет

Опытная стюардесса Чарити Нелмс поделилась ценным советом с пассажирами. Она рассказала, какую одежду не стоит надевать в самолет.

Стюардесса порекомендовала выбирать для полетов длинные брюки. По её словам, шорты, юбки, платья — не лучший выбор одежды для авиапутешествий.

"Ни одна часть вашей кожи не должна касаться сиденья. Носите длинные брюки. Поверьте мне, я видела действительно ужасные вещи, и никакая уборка не способна устранить эти микробы", — рассказала она.

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По её словам, пассажиры прямо на сиденьях меняют грязные подгузники. Кроме того, некоторые путешественники откровенно не следят за своей гигиеной и всё равно сидят на этих сиденьях.

"Нося шорты, вы рискуете заразиться стригущим лишаем или стафилококковой инфекцией", — предупредила бортпроводница.

Она пояснила, что, несмотря на регулярность рейсов, в основном после каждого рейса в самолетах проводят лишь быструю "промежуточную" уборку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали о самых дешевых авиакомпаниях Европы. Сервис AirAdvisor проанализировал данные авиакомпаний по объему доходов, которые они получают за каждый пройденный километр на одно место. В рейтинг вошли популярные лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

авиарейсы путешествие самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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