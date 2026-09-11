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Головна Транспорт Ніколи не одягайте це в літак: стюардеса попередила про небезпеку

Ніколи не одягайте це в літак: стюардеса попередила про небезпеку

Ua ru
11 вересня 2026 10:27
Що не варто вдягати в літак: порада стюардеси
Пасажири займають свої місця в літаку. Фото: Новини.LIVE

Омріяна відпустка може обернутися низкою проблем, зокрема і зі здоров'ям. Стюардеса розповіла, які одяг пасажирам ні в якому разі не слід одягати під час польоту

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Що варто вдягнути в літак

Досвідчена стюардеса Чаріті Нелмс поділилася цінною порадою з пасажирами. Вона розповіла, який одяг не варто вдягати у літак.

Бортпровідниця порекомендувала обирати для польотів довгі штани. За її словами, шорти, спідниці, сукні — не найкращий предмет гардероба для авіаподорожей.

"Жодна частина вашої шкіри не повинна торкатися сидіння. Носіть довгі штани. Повірте мені, я бачила справді жахливі речі і жодне прибирання не здатне усунути ті мікроби", — розповіла вона.

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За її словами, пасажири просто на сидіннях змінюють брудні підгузки. Крім того, деякі мандрівники відверто не слідкують за своєю гігієною та все одно сидять на цих сидіннях.

"Носячи шорти, ви ризикуєте заразитися стригучим лишаєм або стафілококовою інфекцією", — попередила бортпровідниця.

Вона пояснила, що попри регулярність, здебільшого після кожного рейсу в літаках проводять лише швидке "проміжне" прибирання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали про найдешевші авіакомпанії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair. 

авіарейси подорож літаки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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