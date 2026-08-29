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Главная Транспорт Никогда не надевайте это в самолете, если не хотите проблем

Никогда не надевайте это в самолете, если не хотите проблем

Ua ru
29 августа 2026 14:25
Полет на самолете: какую одежду не стоит надевать на рейс
Пассажиры в самолете Emirates. Фото: Новини.LIVE

Стюардесса призвала пассажиров не брать с собой в самолет одну вещь. Чарти Нелмс, которая уже 11 лет работает в авиации, дала путешественникам ценный совет.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Что не стоит надевать в самолет

Стюардесса рассказала, какую вещь никогда не стоит надевать в самолет. Она предостерегла путешественников от полетов в шортах, юбках или платьях.

По её словам, в такой одежде кожа может соприкасаться с различными видами биологических жидкостей и другими загрязнениями, въевшимися в сиденья.

"Носите брюки. Шорты, юбки, платья — категорически нет. Носите длинные брюки, ваша кожа ни в коем случае не должна соприкасаться с сиденьями", — призвала она пассажиров.

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Хотя в самолетах регулярно убирают, большинство короткомагистральных рейсов проходят лишь быструю "подготовку к следующему рейсу" перед тем, как на борт поднимется следующая группа пассажиров. При таких уборках основное внимание уделяется кухонным зонам, туалетам и мусорным корзинам.

Самолеты, выполнившие дальнемагистральные рейсы продолжительностью примерно от восьми до десяти часов и остающиеся на ночь, как правило, проходят более тщательную уборку, "с особым вниманием к зонам для пассажиров в сиденьях и вокруг них".

Полная глубокая уборка предполагает более тщательную обработку — снимаются сиденья и другие поверхности, чтобы открыть доступ к внутренним механизмам, отсекам, шкафам и местам для хранения.

Однако такие тщательные процедуры проводятся лишь периодически, а их частота зависит от авиакомпании. Считается, что British Airways делает это каждые 500 летных часов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в некоторых аэропортах пассажиров обязывают переливать жидкости в емкости объемом до 100 мл, общим объемом до 1 л. За нарушение этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и кремы для загара.

Также Новини.LIVE писали, какую сумку без доплат можно взять с собой в самолет SkyUp в 2026 году. Ее стоимость включена в стоимость билета и зависит от выбранного тарифа. Пассажиры без доплаты по тарифу Just Fly могут взять с собой небольшую ручную кладь размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

авиарейсы самолет полезные советы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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